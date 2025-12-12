У пустелі з'явився таємничий "демонічний моноліт": на ньому кричущі обличчя та покалічені тіла

Користувачів по всьому світу схвилювала поява таємничого "демонічного моноліту" посеред каліфорнійської пустелі. На моноліті можна розгледіти кричущі обличчя, покалічені тіла, змії та гігантське око, вирізане в центрі.

У Національному парку Джошуа-Трі з'явилася величезна чорна статуя заввишки близько 2,7 метра, яку прозвали "демонічним монолітом". Відомо, що статуя прикрашена кричущими обличчями, покаліченими тілами, зміями й величезним оком, вирізаним у центрі статуї, пише Daily Mail.

Очевидці стверджують, що статуя видає стогони кожні кілька хвилин, світиться вночі й вкрита сотнями виліплених людських останків. Водії, які проїжджали шосе 62, також повідомляли, що бачили дим, що підіймається від моноліту, коли вони проїжджали повз.

Моторошна знахідка посеред пустелі запустила хвилю страхів і теорій змови. Наприклад, дехто припустив, що моноліт може бути частиною ритуального місця або попередженням про майбутню подію. Однак незабаром з'явилася ще одна теорія: пост канадського журналіста Джеффа Кейглі змусили фанатів відеоігор припустити, що таємнича постать може бути тизером до неанонсованого проєкту.

Канадський ігровий журналіст Джефф Кейглі опублікував пост про моноліт на X Фото: Reddit

Геймери висунули відразу кілька припущень про те, з чим насправді може бути пов'язаний моноліт. У списку ігор:

God of War;

DLC для Doom: The Dark Ages;

The Elder Scrolls VI;

Elden Ring 2;

доповнення до Diablo IV;

нова Castlevania;

Lords of the Fallen 2.

Однак генеральний директор CI Games Марек Тимінські втрутився, щоб спростувати принаймні одну чутку. Зазначимо, що пізніше журналіст Джеффа Кейглі опублікував ще один пост, натякнувши на важливі новини, які з'являться 1 грудня. Це підігріло припущення про те, що справжнє походження моноліту врешті-решт може бути розкрито зовсім скоро.

Загадковий моноліт пов'язують із виходом нової гри Фото: Reddit

