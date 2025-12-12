Названо самое быстрое животное на земле, в небе и море: ученые назвали виды (видео)

Рассматривая самые быстрые виды на планете, важно помнить, что многое зависит от сферы обитания животных. Поэтому ученые назвали, самые быстрые виды в небе, на море и на земле.

Наша планета является домом для невероятного количества видов. Некоторые из них отличаются впечатляющими размерами, тогда как другие — отличаются скоростью передвижения. Но кто из них является самым быстрым? Ученые назвали самые быстрые виды в зависимости от среды обитания — на суше, в море и в небе, пишет IFLScience.

Самое быстрое существо на суше

По словам ученых, самым быстрым существом на четырех ногах, обитающим на бескрайних равнинах африканской саванны — гепард (Acinonyx jubatus). Именно этот вид считается самым быстрым наземным млекопитающим в мире, способным развивать скорость до 120 километров в час.

Благодаря обтекаемому стройному телу и мощным мышцам, они могут разгоняться от 0 до 60 за 3 секунды, преследуя свою добычу. Более того, некоторые ученые считают, что гепарды способны увеличивать скорость на 10 километров в час всего за один шаг.

Не удивительно, что добыча этих животных также способна развивать огромную скорость — например, антилопы могут развивать скорость до 88 километров в час.

Самое быстрое животное в мире

На этот счет существует небольшая дискуссия, однако постоянно упоминаются два вида: марлин и парусник. Однако большинство экспертов сходятся во мнении, что черный марлин может превзойти парусника по скорости, достигая 128 километров в час, в то время как максимальная скорость парусника составляет 109 километров в час.

Самое быстрое животное в небе

Самым быстрым обитателем неба считается сапсан. При горизонтальном полете этот вид может развивать скорость в 88 километров в час. Однако по-настоящему впечатляющие результаты достигаются во время пикировании — в этот момент птицы могут развивать скорость в 240 километров в час.

В то же время самым быстрым летающим насекомым в мире считается австралийская стрекоза, развивающая скорость до 58 километров в час, что делает ее самым быстрым видом среди насекомых. Среди других примечательных видов — самец слепня, достигающий скорости 145 километров в час.

