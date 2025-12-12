Названо найшвидшу тварину на землі, в небі та морі: вчені назвали види (відео)

Розглядаючи найшвидші види на планеті, важливо пам'ятати, що багато що залежить від сфери проживання тварин. Тому вчені назвали, найшвидші види в небі, на морі та на землі.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів. Деякі з них вирізняються дивовижними розмірами, тоді як інші — відрізняються швидкістю пересування. Але хто з них є найшвидшим? Вчені назвали найшвидші види залежно від середовища проживання — на суші, у морі та в небі, пише IFLScience.

Найшвидша істота на суші

За словами вчених, найшвидшою істотою на чотирьох ногах, що мешкає на безкрайніх рівнинах африканської савани — гепард (Acinonyx jubatus). Саме цей вид вважається найшвидшим наземним ссавцем у світі, здатним розвивати швидкість до 120 кілометрів на годину.

Завдяки обтічному стрункому тілу і потужним м'язам, вони можуть розганятися від 0 до 60 за 3 секунди, переслідуючи свою здобич. Ба більше, деякі вчені вважають, що гепарди здатні збільшувати швидкість на 10 кілометрів на годину всього за один крок.

Тож не дивно, що здобич цих тварин також здатна розвивати величезну швидкість — наприклад, антилопи можуть розвивати швидкість до 88 кілометрів на годину.

Найшвидша тварина у світі

З цього приводу існує невелика дискусія, проте постійно згадуються два види: марлін і вітрильник. Однак більшість експертів сходяться на думці, що чорний марлін може перевершити вітрильника за швидкістю, досягаючи 128 кілометрів на годину, тоді як максимальна швидкість вітрильника становить 109 кілометрів на годину.

Найшвидша тварина в небі

Найшвидшим мешканцем неба вважається сапсан. Під час горизонтального польоту цей вид може розвивати швидкість у 88 кілометрів на годину. Однак по-справжньому дивовижні результати досягаються під час пікірування — у цей момент птахи можуть розвивати швидкість у 240 кілометрів на годину.

Водночас найшвидшою літаючою комахою у світі вважається австралійська бабка, яка розвиває швидкість до 58 кілометрів на годину, що робить її найшвидшим видом серед комах. Серед інших примітних видів — самець гедзя, що досягає швидкості 145 кілометрів на годину.

