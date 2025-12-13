Древнее озеро неожиданно вернулось в Долину Смерти: оно исчезло тысячи лет назад (видео)

Более 100 000 лет назад глубина озера Мэнли достигала почти 200 метров, однако затем водоем исчез. Теперь, спустя тысячелетия озеро вновь появилось в Долине Смерти.

Древнее озеро Мэнли, исчезнувшее из национального парка Долина Смерти в Калифорнии тысячи лет назад, совершило редкое возвращение после того, как территория была затоплена рекордным количеством осадков. В последний раз водоем появлялся в пустыне в 2023 году, когда ураган Хилари принес в пустынную котловину огромное количество осадков, пишет Fox News.

Пресс-служба Национальной парковой службы заявила о том, что недавние штормы превратили бассейн Бэдуотер, расположенный на глубине около 86 метров ниже уровня моря и являющийся самой низкой точкой на континенте, в мелководное озеро.

Этот бассейн, по словам ученых, широко известен как озеро Мэнли и когда-то был огромным озером ледникового периода, простиравшимся на 257 километров и достигавшим глубины около 200 метров более 100 000 лет назад.

Увы, с потеплением климата огромное озеро высохло. Но после нескольких месяцев необычно сильных штормов вода снова наполнила дно древнего озера. По данным сотрудников Национального парка, с сентября по декабрь в Долине Смерти выпало 61,2 сантиметра осадков, при этом 44,7 из них — в ноябре. По словам ученых, эти осенние штормы принесли больше осадков, чем обычно выпадает в Долине Смерти за весь год.

Отметим, что в последний раз озеро Мэнли появлялось в Долине Смерти в 2023 году, когда ураган Хилари принес сюда около 50 миллиметров осадков. Позже, в феврале 2024 года, атмосферная река принесла еще 25 миллиметров осадков, углубив бассейн настолько, что туристы даже смогли кататься на байдарках.

По данным исследователей, в этом году озеро немного меньше того, что образовалось в 2023 году. Впрочем, несмотря на то, что озеро не слишком глубокое, с момента его повторного появления на поверхности количество посетителей увеличилось на 20-30%.

К слову, по словам ученых, сегодня озеро Мэнли на самом деле больше похоже на большое русло реки без течения.

