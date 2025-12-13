Стародавнє озеро несподівано повернулося в Долину Смерті: воно зникло тисячі років тому (відео)

Понад 100 000 років тому глибина озера Менлі сягала майже 200 метрів, проте потім водойма зникла. Тепер, через тисячоліття озеро знову з'явилося в Долині Смерті.

Древнє озеро Менлі, яке зникло з національного парку Долина Смерті в Каліфорнії тисячі років тому, здійснило рідкісне повернення після того, як територія була затоплена рекордною кількістю опадів. Востаннє водойма з'являлася в пустелі 2023 року, коли ураган Гіларі приніс у пустельну улоговину величезну кількість опадів, пише Fox News.

Пресслужба Національної паркової служби заявила про те, що нещодавні шторми перетворили басейн Бедуотер, розташований на глибині приблизно 86 метрів нижче рівня моря, що є найнижчою точкою на континенті, на мілководне озеро.

Цей басейн, за словами вчених, широко відомий як озеро Менлі та колись був величезним озером льодовикового періоду, що простягався на 257 кілометрів і сягав глибини близько 200 метрів понад 100 000 років тому.

На жаль, з потеплінням клімату величезне озеро висохло. Але після кількох місяців незвично сильних штормів вода знову наповнила дно стародавнього озера. За даними співробітників Національного парку, з вересня по грудень у Долині Смерті випало 61,2 сантиметра опадів, при цьому 44,7 з них — у листопаді. За словами вчених, ці осінні шторми принесли більше опадів, ніж зазвичай випадає в Долині Смерті за весь рік.

Зазначимо, що востаннє озеро Менлі з'являлося в Долині Смерті 2023 року, коли ураган Гіларі приніс сюди близько 50 міліметрів опадів. Пізніше, в лютому 2024 року, атмосферна річка принесла ще 25 міліметрів опадів, поглибивши басейн настільки, що туристи навіть змогли кататися на байдарках.

За даними дослідників, цьогоріч озеро трохи менше за те, що утворилося 2023 року. Утім, попри те, що озеро не надто глибоке, з моменту його повторної появи на поверхні кількість відвідувачів збільшилася на 20-30%.

До слова, за словами вчених, сьогодні озеро Менлі насправді більше схоже на велике річище річки без течії.

