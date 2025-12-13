Под Бермудскими островами найдена загадочная структура: не похожа ни на что иное на Земле

Бермудский треугольник оказался еще более загадочным, чем считалось ранее. Ученые только что обнаружили под Бермудскими островами странный слой породы толщиной в 20 километров — не похож ни на что иное на планете.

Бермудский треугольник оказался не единственной загадкой островов: под этим архипелагом скрыта новая загадка Северной Атлантики. Исследователи обнаружили странный слой породы толщиной в 20 километров, скрытый под океанической корой под Бермудскими островами. Примечательно то, что такая толщина ранее никогда не наблюдалась ни в одном другом подобном слое в мире, пишет Live Science.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ведущего автора исследования, сейсмолога из Института Карнеги в Вашингтоне Уильяма Фрейзера, обычно под океанической корой находится нижняя часть, а под ней ученые ожидают найти мантию. Однако на Бермудах есть другой слой, расположенный под корой, внутри тектонической плиты, на которой находятся Бермудские острова.

Відео дня

Происхождение этого слоя все еще не до конца понятно, однако ученые считают, что оно способно объяснить одну из неразгаданных загадок Бермудских островов. Отметим, что остров расположен на океанической волне, где океаническая коры выше, чем окружающие его участки. Однако нет никаких доказательств какой-либо продолжающейся вулканической активности, создавшей эту волну — последнее известное вулканическое извержение острова произошло 31 миллион лет назад.

По словам исследователей, обнаружение новой гигантской "структуры" предполагает, что последнее извержение могло ввести мантийную породу в кору, где застыла на месте, создав нечто вроде плота, который поднимает океаническое дно примерно на 500 метров.

Не секрет, что Бермудские острова имеют репутацию загадочного места, в основном из-за Бермудского треугольника — области между архипелагом, Флоридой и Пуэрто-Рико, где, как утверждается, пропало необычно большое количество кораблей и самолетов. Однако настоящая загадка заключается в том, почему на Бермудах существует океаническая волна.

По словам ученых, считается, что островные цепи, такие как Гавайи, существуют благодаря мантийным горячим точкам — местам в мантии, где горячий материал поднимается, вызывая вулканическую активность. Известно, что в точке соприкосновения горячей точки с земной корой дно океана часто поднимается. Однако, когда тектонические движения сдвигают кору от этой горячей точки, океаническое поднятие, как правило, оседает.

По словам Фрейзера, странность заключается в том, что поднятие Бермудских островов не спадает, несмотря на отсутствие вулканической неактивности в этом районе в течение последних 31 миллиона лет. Существуют некоторые споры о том, что происходит в мантии под островом, но на поверхности извержений не происходит.

В ходе исследования команда использовала записи сейсмической станции на Бермудских островах о крупных землетрясениях в разных уголках мира, чтобы получить представление о Земле на глубине около 50 километров под Бермудами. Ученые исследовали места, где сейсмические волны от этих землетрясений внезапно изменились. Результаты показали наличие необычно толстого слоя породы, который менее плотный, чем окружающие его породы.

Напомним, ранее мы писали о том, что мы больше не услышим о Бермудском треугольнике: ученые разгадали его тайну.

Ранее Фокус писал о том, что ученый утверждает, что разгадал мрачную тайну Бермудского треугольника.