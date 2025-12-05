Необычные лучи света в небе: люди поговаривают о "новом Бермудском треугольнике" (фото)

В разных регионах Великобритании в один день зафиксировали сразу два необычных природных явления. Местные сообщают, что видели причудливые вертикальные вспышки света над горизонтом и довольно ощутимое землетрясение.

Свидетели сообщали, что над домами и деревьями поднимались узкие столбы света, которые были видны в прибрежных населенных пунктах. Это дало основания им говорить о новом "Бермудском треугольнике", пишет издание Metro.

Журналисты опросили свидетелей и обнаружили, что те, кто наблюдал небесные "сигналы", по-разному объясняли увиденное: одни предполагали солнечную аномалию, другие — атмосферный эффект или даже присутствие НЛО. Впрочем, метеорологи быстро предложили рациональную версию.

Скорее всего, люди видели световые столбы — оптическую иллюзию, возникающую, когда свет отражается от ледяных кристаллов в воздухе. Местная полиция также отметила, что официальных сигналов о необычных воздушных объектах не поступало.

Відео дня

Карта светил и землетрясений в Британии Фото: Metro

Вечером того же дня жителей графства Ланкашир разбудили подземные толчки. Землетрясение произошло в 23:23, и многие сначала приняли глухой удар за взрыв или резкий толчок изнутри дома.

Лишь впоследствии стало известно, что источник толчков располагался в районе Силвердейла. Подобные события для Британии не являются исключительными: в стране ежегодно фиксируют несколько сотен землетрясений, но лишь незначительная часть ощущается людьми.

Сочетание этих двух событий породило оживленные дискуссии и шутливые сравнения с Бермудским треугольником. Однако специалисты настаивают: ни световые явления, ни землетрясение не связаны между собой и не указывают ни на какие мистифицированные силы.

По их словам, это просто совпадение двух разных природных процессов, которые случайно наложились во времени. Поэтому, как резюмируют журналисты, в этих событиях нет признаков мистического или паранормального.

Ранее Фокус рассказывал о тайне Бермудского треугольника и его аномалии. Эта локация с 1800 года захватила более 20 судов, многие из которых так и не были найдены.

Впоследствии стало известно, что произошло с девушкой в Бермудском треугольнике. 28-летняя француженка Мари Декуб, которую считали пропавшей после загадочного исчезновения в районе Бермудского треугольника, неожиданно вышла на связь.