Незвичайні промені світла в небі: люди подейкують про "новий Бермудський трикутник" (фото)

У різних регіонах Великої Британії в один день зафіксували одразу два незвичних природних явища. Місцеві повідомляють, що бачили химерні вертикальні спалахи світла над горизонтом і досить відчутний землетрус.

Свідки повідомляли, що над будинками та деревами здіймалися вузькі стовпи світла, які було видно у прибережних населених пунктах. Це дало підстави їм говорити про новий "Бермудський трикутник", пише видання Metro.

Журналісти опитали свідків і виявили, що ті, хто спостерігав небесні "сигнали", по-різному пояснювали побачене: одні припускали сонячну аномалію, інші — атмосферний ефект або навіть присутність НЛО. Утім, метеорологи швидко запропонували раціональну версію.

Найімовірніше, люди бачили світлові стовпи — оптичну ілюзію, що виникає, коли світло відбивається від льодяних кристалів у повітрі. Місцева поліція також зазначила, що офіційних сигналів про незвичні повітряні об’єкти не надходило.

Карта світил і землетрусів у Британії Фото: Metro

Увечері того ж дня мешканців графства Ланкашир розбудили підземні поштовхи. Землетрус стався о 23:23, і багато хто спершу сприйняв глухий удар за вибух або різкий поштовх зсередини будинку.

Лише згодом стало відомо, що джерело поштовхів розташовувалося в районі Сілвердейла. Подібні події для Британії не є винятковими: у країні щороку фіксують кілька сотень землетрусів, але лише незначна частина відчувається людьми.

Поєднання цих двох подій породило жваві дискусії та жартівливі порівняння з Бермудським трикутником. Однак фахівці наполягають: ані світлові явища, ані землетрус не пов’язані між собою й не вказують на жодні містифіковані сили.

За їхніми словами, це просто збіг двох різних природних процесів, які випадково наклалися в часі. Тому, як резюмують журналісти, в цих подіях немає ознак містичного чи паранормального.

