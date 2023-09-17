Таємниця Бермудського трикутника: чому зникло так багато човнів і літаків

Від кораблів, що тонуть, до літаків, що падають у воду, — у Бермудському трикутнику відбувається щось дивне, але ніхто так і не зрозумів, що саме.

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Скільки б ми не знали про світ, нам ще багато чого належить дізнатися. Наша планета зберігає так багато загадок, але, мабуть, жодна з них не є настільки інтригуючою, як те, що відбувається в Бермудському трикутнику. Про популярні теорії розповідає Mirror.

Чи то з'ясовні природні явища, чи то перспектива інопланетної діяльності, експерти в усьому світі досі сперечаються про те, що відбувається в смертельній зоні, де човни тонуть на дно океану, а літаки падають із неба.

Бермудський трикутник з 1800 року захопив понад 20 суден, багато з яких так і не були знайдені. Донині підступні води мають силу вселяти страх у серця навіть найдосвідченіших мандрівників.

Розташовані в Північній Атлантиці, поруч зі знаменитими трьома точками Флориди, Бермудських островів і Пуерто-Ріко, легендарні води стали синонімом невизначеності, небезпеки та, зрештою, смерті.

Фото: Getty Images

Що ж відбувається в цьому небезпечному місці

Бермудський трикутник схильний до сильних атлантичних тропічних штормів, здатних зламати навіть найміцніші кораблі. Крім того, течія Гольфстрім може спровокувати несподівані та неймовірно різкі зміни погодних умов, які ще в 1950-х роках часто заставали капітанів зненацька, призводячи до фатальних наслідків.

Ба більше, через значну кількість великих островів у Карибському морі існує безліч ділянок мілководдя, що може стати кошмаром для судноплавства. Є також свідчення того, що Бермудський трикутник — це місце, де "магнітний" компас іноді вказує на "справжню" північ, а не на "магнітну" північ.

Офіційно ВМС і Берегова охорона США заявляють, що немає жодних доказів позаземних дій, стверджуючи, що сили природи набагато небезпечніші, ніж усе, що можуть зробити інопланетяни.

Бермудський трикутник — подорожі в часі

Дехто стверджує, що інопланетяни використовують цю територію, щоб нападати на людей в експериментальних цілях, що пояснює, чому, незважаючи на пошуки всюди, більшість кораблів і літаків так і не було знайдено. Імовірно, існують червоточини, які можна використовувати для переміщення в просторі та часі, а це означає, що деякі з загублених у морі могли бути відправлені у вихор і все ще могли бути живі сьогодні, живучи в кам'яному віці або в розвиненій цивілізації.

Пілот Брюс Джернон стверджує, що мав безпосередній досвід, оскільки сам пролітав через Бермудський трикутник.

Він сказав: "Я не вірив у подорожі в часі або телепортацію, поки це не сталося зі мною. Туман оточив мій корабель, і я стрибнув уперед на 100 миль".

Його неймовірна історія захопила уяву дослідників змови по всьому світу, і багато хто надає цій розповіді великого значення. Книга Гернона "За Бермудським трикутником" — захопливе читання, і він не єдиний, хто відчув на собі дивні явища, що відбуваються в сумнозвісних водах.

У 1942 році знаменитий дослідник Христофор Колумб під час своєї подорожі Атлантичним океаном побачив кілька аномалій. Він помітив, що зірки, здавалося, рухаються небом, а іншим разом він помітив світло, схоже на свічку, що танцює на відстані. Найдивовижніше те, що він побачив об'єкт, що світився, який вилетів із води в небо.

Дехто стверджує, що він просто помітив світло іншого корабля, інші переконані, що Колумб виявив щось набагато більш зловісне.

Зрештою, ми досі точно не знаємо, що відбувається в Бермудському трикутнику, але люди не перестануть шукати пояснення, поки не доберуться до суті.

Раніше Фокус розповідав про втрачене місто, виявлене біля узбережжя Ізраїлю.