Під Бермудськими островами знайдено загадкову структуру: не схожа ні на що інше на Землі

Бермудський трикутник виявився ще більш загадковим, ніж вважалося раніше. Науковці щойно виявили під Бермудськими островами дивний шар породи завтовшки у 20 кілометрів — не схожий ні на що інше на планеті.

Бермудський трикутник виявився не єдиною загадкою островів: під цим архіпелагом прихована нова загадка Північної Атлантики. Дослідники виявили дивний шар породи товщиною у 20 кілометрів, прихований під океанічною корою під Бермудськими островами. Примітно те, що така товщина раніше ніколи не спостерігалася в жодному іншому подібному шарі у світі, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

За словами провідного автора дослідження, сейсмолога з Інституту Карнегі у Вашингтоні Вільяма Фрейзера, зазвичай під океанічною корою розташована нижня частина, а під нею вчені очікують знайти мантію. Однак на Бермудах є інший шар, розташований під корою, всередині тектонічної плити, на якій розташовані Бермудські острови.

Відео дня

Походження цього шару все ще не до кінця зрозуміле, проте вчені вважають, що воно здатне пояснити одну з нерозгаданих загадок Бермудських островів. Зазначимо, що острів розташований на океанічній хвилі, де океанічна кора вища, ніж навколишні ділянки. Однак немає жодних доказів будь-якої тривалої вулканічної активності, що створила цю хвилю — останнє відоме вулканічне виверження острова відбулося 31 мільйон років тому.

За словами дослідників, виявлення нової гігантської "структури" припускає, що останнє виверження могло ввести мантійну породу в кору, де вона застигла на місці, створивши щось на кшталт плоту, що підіймає океанічне дно приблизно на 500 метрів.

Не секрет, що Бермудські острови мають репутацію загадкового місця, здебільшого через Бермудський трикутник — ділянку між архіпелагом, Флоридою і Пуерто-Рико, де, як стверджується, пропала незвично велика кількість кораблів і літаків. Однак справжня загадка полягає в тому, чому на Бермудах існує океанічна хвиля.

За словами вчених, вважається, що острівні ланцюги, такі як Гаваї, існують завдяки мантійним гарячим точкам — місцям у мантії, де гарячий матеріал підіймається, викликаючи вулканічну активність. Відомо, що в точці зіткнення гарячої точки із земною корою дно океану часто підіймається. Однак, коли тектонічні рухи зсувають кору від цієї гарячої точки, океанічне підняття, як правило, осідає.

За словами Фрейзера, дивина полягає в тому, що підняття Бермудських островів не спадає, попри відсутність вулканічної неактивності в цьому районі протягом останніх 31 мільйона років. Існують деякі суперечки про те, що відбувається в мантії під островом, але на поверхні вивержень не відбувається.

Під час дослідження команда використовувала записи сейсмічної станції на Бермудських островах про великі землетруси в різних куточках світу, щоб отримати уявлення про Землю на глибині близько 50 кілометрів під Бермудами. Вчені досліджували місця, де сейсмічні хвилі від цих землетрусів раптово змінилися. Результати показали наявність незвично товстого шару породи, який менш щільний, ніж породи, що його оточують.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ми більше не почуємо про Бермудський трикутник: вчені розгадали його таємницю.

Раніше Фокус писав про те, що вчений стверджує, що розгадав похмуру таємницю Бермудського трикутника.