"Семья Кайдаша" грызется под толщей океана: осьминоги бросаются ракушками друг в друга (видео)

Забавное видео было публиковано учеными, на нем два обыкновенных сиднейских осьминога бросают друг в друга ракушками.

Речь идет о виде Octopus tetricus, на видео они собирают ракушки и другой мусор со дна океана передними щупальцами и перепонкой. Затем головоногие бросаю предметы с ускорением, используя воду, выбрасываемую из своего сифона, который находится между задними щупальцами.

В большинстве случаев, такие броски осьминоги используют для уборки своего логова или же, чтобы выбрасывать пустые раковины после еды. Но некоторые представители вида швыряют ракушки и мусор в своих сородичей, и по словам ученых, это абсолютно преднамеренные атаки.

В статье, опубликованной в научном журнале Plos One, ученые описали более 21 часа наблюдений за осьминогами в заливе Джервис у южного побережья Нового Южного Уэльса. Они использовали подводные камеры, чтобы понаблюдать за 10 осьминогами.

Исследование показало, что бросались ракушками как самцы, так и самки. Но все же большинство бросков было совершено самками, причем на долю двух из них пришлось 66% всех бросков.

Из 102 бросков, по данным исследовательской группы, 32% были связаны с чисткой осьминогами своих убежищ, а 8% произошли после еды, причем раковины составляли большую часть материала, выбрасываемого этими существами в таких ситуациях.

Однако 53% зарегистрированных бросков произошли в течение двух минут после взаимодействия одного осьминога с другим, будь то драка, спаривание или борьба.

Интересно, что до этого подобное поведение наблюдалось только у птиц, приматов, слонов и мангустов.

