В морских глубинах замечен живой семирукий монстр: за последние 40 лет его видели лишь четырежды

Исследователи заявили о том, что им только что удалось обнаружить семирукого морского гиганта весом до 75 килограммов. Куда любопытнее то, что за последние четыре десятка лет их встречали лишь четыре раза.

Океан покрывает большую часть поверхности планеты и является домом для невероятного количества видов: некоторые из них хорошо известны науке, но другим годами удается скрываться в толще воды. В недавнем исследовании ученые обнаружили редкого семирукого осьминога, также известного как "осьминог-капля", пишет IFLScience.

Известно, что представители этого вида могут весить до 75 килограммов, однако несмотря на свои внушительные размеры, их редко удавалось заметить живыми. Недавнее наблюдение было проведено океанологами из Аквариума и научно-исследовательского института залива Монтерей и позволило получить невероятные кадры. Отметим, что это лишь четвертый раз за последние 40 лет, когда ученым удавалось наблюдать живым осьминога-каплю.

Морского гиганта заметили с помощью управляемого аппарата (ROV) Ventana. В тот день ученым впервые удалось стать свидетелями редкого зрелища на глубине около 700 метров — семирукого осьминога во всей его красе, напоминающего каплю.

По словам старшего научного сотрудника Стивена Хэддока из Института биоразнообразия и биологии Университета Мэриленда, осьминоги-капли известны науке как Haliphron atlanticus. На самом деле представители этого вида имеют восемь рук, но их называют семирукими — это связано со странным поведением самцов. Во время спаривания самец отрывает специальную руку, называемую гектокотиль, чтобы использовать ее в качестве инструмента для переноса спермы. Большую часть времени эта рука находится под одним из глаз, поэтому самцы выглядят так, будто у них всего семь рук.

Исследователи отмечают, что самки этого вида значительно крупнее самцов и способны достигать около 4 метров, в то время как длина самцов не превышает 21 сантиметра. Ученые отмечают, что наблюдение представителей этого вида живыми — настоящая редкость.

Наблюдение живого семирукого осьминога в 2017 году привело к публикации статьи, в которой впервые стало известно, что семирукие осьминоги любят питаться желеобразными животными. Это подтвердилось и во время последнего наблюдения.

