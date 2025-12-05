У морських глибинах помічено живого семирукого монстра: за останні 40 років його бачили лише чотири рази

Дослідники заявили про те, що їм щойно вдалося виявити семирукого морського гіганта вагою до 75 кілограмів. Куди цікавіше те, що за останні чотири десятки років їх зустрічали лише чотири рази.

Океан покриває більшу частину поверхні планети і є домівкою для неймовірної кількості видів: деякі з них добре відомі науці, але іншим роками вдається ховатися в товщі води. У недавньому дослідженні вчені виявили рідкісного семирукого восьминога, також відомого як "восьминіг-крапля", пише IFLScience.

Відомо, що представники цього виду можуть важити до 75 кілограмів, однак попри свої значні розміри, їх рідко вдавалося помітити живими. Нещодавнє спостереження було проведене океанологами з Акваріума і науково-дослідного інституту затоки Монтерей і дало змогу отримати неймовірні кадри. Зазначимо, що це лише четвертий раз за останні 40 років, коли вченим вдавалося спостерігати живим восьминога-краплю.

Морського гіганта помітили за допомогою керованого апарату (ROV) Ventana. Того дня вченим уперше вдалося стати свідками рідкісного видовища на глибині близько 700 метрів — семирукого восьминога у всій його красі, що нагадує краплю.

За словами старшого наукового співробітника Стівена Хеддока з Інституту біорізноманіття та біології Університету Меріленда, восьминоги-краплі відомі науці як Haliphron atlanticus. Насправді представники цього виду мають вісім рук, але їх називають семирукими — це пов'язано з дивною поведінкою самців. Під час спарювання самець відриває спеціальну руку, звану гектокотиль, щоб використовувати її як інструмент для перенесення сперми. Більшу частину часу ця рука перебуває під одним з очей, тому самці виглядають так, ніби в них усього сім рук.

Дослідники зазначають, що самки цього виду значно більші за самців і здатні досягати близько 4 метрів, тоді як довжина самців не перевищує 21 сантиметра. Вчені зазначають, що спостереження представників цього виду живими — справжня рідкість.

Спостереження живого семирукого восьминога у 2017 році призвело до публікації статті, в якій вперше стало відомо, що семирукі восьминоги люблять харчуватися желеподібними тваринами. Це підтвердилося і під час останнього спостереження.

