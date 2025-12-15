"Кайдашева сім'я" гризеться під товщею океану: восьминоги кидаються мушлями один в одного (відео)

Кумедне відео опублікували вчені, на ньому два звичайних сіднейських восьминоги кидають один в одного мушлями.

Йдеться про вид Octopus tetricus, на відео вони збирають мушлі та інше сміття з дна океану передніми щупальцями та перетинкою. Потім головоногі кидають предмети з прискоренням, використовуючи воду, що викидається зі свого сифона, який розташований між задніми щупальцями.

У більшості випадків, такі кидки восьминоги використовують для прибирання свого лігва або ж, щоб викидати порожні мушлі після їжі. Але деякі представники виду жбурляють мушлі та сміття у своїх родичів, і за словами вчених, це абсолютно навмисні атаки.

У статті, опублікованій у науковому журналі Plos One, вчені описали понад 21 годину спостережень за восьминогами в затоці Джервіс біля південного узбережжя Нового Південного Уельсу. Вони використовували підводні камери, щоб поспостерігати за 10 восьминогами.

Дослідження показало, що кидалися мушлями як самці, так і самки. Але все ж більшість кидків було скоєно самками, причому на частку двох із них припало 66% усіх кидків.

Зі 102 кидків, за даними дослідницької групи, 32% були пов'язані з чищенням восьминогами своїх притулків, а 8% сталися після їжі, причому раковини становили більшу частину матеріалу, що викидалися цими істотами в таких ситуаціях.

Однак 53% зареєстрованих кидків відбулися протягом двох хвилин після взаємодії одного восьминога з іншим, чи то бійка, спаровування, чи то боротьба.

Цікаво, що до цього подібна поведінка спостерігалася тільки у птахів, приматів, слонів і мангустів.

