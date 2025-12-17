Рой роботов-улиток показал, как решать проблемы сообща (видео)

Ученые создали рой роботов, которые похожи на улиток. Они могут сотрудничать друг с другом, чтобы строить конструкции и преодолевать препятствия.

Исследователи из Лаборатории робототехники и искусственного интеллекта Китайского университета Гонконга (CUHK) опубликовали видео. В ролике наглядно показывается, как созданный учеными рой роботов-улиток коллективно решает задачу транспортировки, перестраиваясь в реальном времени, говорится в статье Nature Communications.

В ходе эксперимента пять одинаковых роботов работают сообща, чтобы подниматься на верхние платформы. Вместо того, чтобы полагаться на фиксированный механизм, роботы собирают свою собственную временную конструкцию. Четыре “улитки” становятся друга на друга, чтобы пятая смогла подняться по ним, как по лестнице.

В этот момент вся группа функционируется, как единый механизм, создавая живой пандус, который позволяет пятому роботу добраться до заданной цели. После того, как задача решена, конструкция разбирается и каждый ее блок возвращается в независимое положение.

Авторы назвали такую систему трехмерным наземным саморегулируемым роботизированным роем. Он состоит из компактных куполообразных модулей, часто описываемых как «роботы-улитки». Каждый робот может работать независимо или физически соединяться с другими для преодоления препятствий, таких как ступени, щели, траншеи и уступы.

В этом эксперименте ученые хотели продемонстрировать идею о том, что небольшие мобильные роботы могут объединяться в более крупные функциональные структуры, сохраняя при этом способность разделяться и свободно перемещаться.

Ранее подобные роботизированные рои сталкивались с несколькими проблемами. Многие системы обладали либо высокой мобильностью, но слабо связывались друг с другом, либо могли строить прочные конструкции, но теряли свою мобильность. Созданный по образцу поведения улиток рой пытается сбалансировать оба аспекта, используя гибридную стратегию соединения, вдохновленную поведением наземных улиток.

“Общая структура формируется за счет координации, а не жесткой сборки, и существует только до тех пор, пока этого требует задача. Это позволяет нам создать рой роботов, который не полагается на единый план строения тела, а строит его по требованию, используя простые модули для достижения сложного адаптивного поведения”, - подытожили авторы исследования.

