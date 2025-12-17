Рій роботів-равликів показав, як спільно вирішувати проблеми (відео)

Учені створили рій роботів, які схожі на равликів. Вони можуть співпрацювати один з одним, щоб будувати конструкції та долати перешкоди.

Дослідники з Лабораторії робототехніки та штучного інтелекту Китайського університету Гонконгу (CUHK) опублікували відео. У ролику наочно показується, як створений вченими рій роботів-равликів колективно вирішує задачу транспортування, перебудовуючись у реальному часі, йдеться у статті Nature Communications.

Під час експерименту п'ять однакових роботів працюють спільно, щоб підійматися на верхні платформи. Замість того, щоб покладатися на фіксований механізм, роботи збирають свою власну тимчасову конструкцію. Чотири "равлики" стають один на одного, щоб п'ятий зміг піднятися по них, як по сходах.

Відео дня

У цей момент уся група функціонує, як єдиний механізм, створюючи живий пандус, який дає змогу п'ятому роботу дістатися до заданої мети. Після того, як завдання вирішене, конструкція розбирається і кожен її блок повертається в незалежне положення.

Автори назвали таку систему тривимірним наземним саморегульованим роботизованим роєм. Він складається з компактних куполоподібних модулів, часто описуваних як "роботи-равлики". Кожен робот може працювати незалежно або фізично з'єднуватися з іншими для подолання перешкод, як-от сходинки, щілини, траншеї та уступи.

У цьому експерименті вчені хотіли продемонструвати ідею про те, що невеликі мобільні роботи можуть об'єднуватися у більші функціональні структури, зберігаючи водночас здатність розділятися і вільно переміщатися.

Раніше подібні роботизовані рої стикалися з кількома проблемами. Багато систем мали або високу мобільність, але слабо зв'язувалися одна з одною, або могли будувати міцні конструкції, але втрачали свою мобільність. Створений за зразком поведінки равликів рій намагається збалансувати обидва аспекти, використовуючи гібридну стратегію з'єднання, натхненну поведінкою наземних равликів.

"Загальна структура формується за рахунок координації, а не жорсткого складання, і існує тільки доти, доки цього вимагає завдання. Це дає нам змогу створити рій роботів, який не покладається на єдиний план будови тіла, а будує його на вимогу, використовуючи прості модулі для досягнення складної адаптивної поведінки", — підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, підліток зібрав роботизовану руку з конструктора. Підліток представив на міжнародній конференції в Китаї роботизовану руку, яка була повністю зроблена з конструктора LEGO. Автор розробки Джаред Лепора не вчиться в аспірантурі або коледжі — він школяр.