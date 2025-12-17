Цивилизация долины Инда бесследно исчезла 4 тыс. лет назад: города просто опустели

Ученые наконец-то смогли разгадать тайну одной из самых развитых городских цивилизаций древности. Исследователи считают, что эта цивилизация исчезла в результате череды событий более 4 тыс. лет назад.

Новое исследование показало, что в результате серии продолжительных засух привели к пересыханию рек в долине Инда. Это могло подтолкнуть древних горожан к переезду, пересмотру сельскохозяйственных культур, а также фундаментальной реорганизации своей цивилизации, пишет New Atlas.

“Самый удивительный вывод заключается в том, что упадок Хараппской цивилизации был вызван не одним катастрофическим событием, а повторяющимися, длительными и усиливающимися засухами рек, продолжавшимися столетиями”, - говорит автор исследования Хирен Соланки.

Цивилизация долины Инда также известна как Хараппская империя или Хараппская цивилизация. Ее расцвет произошел около 5 тыс. лет назад на плодородных землях северо-западной Индии и Пакистана. В этот период древнее общество строило хорошо спланированные города со своей системой дорог, управления водными ресурсами, сложной дренажной системой и зернохранилищами.

Древние хараппцы также были первыми из людей, кто начал выращивать и обрабатывать хлопок.

Но все изменилось около 3900 лет назад, когда древние города хараппцев пришли в упадок и полностью опустели.

Историки выдвигали несколько гипотез по поводу того, что же на самом деле случилось с древней культурой. Среди причин упадка называли наводнения, изменение русел рек и вражеское вторжение.

Команда под руководством Хирен Соланки объединила все имеющиеся данные из озерных и пещерных отложений, а также других природных архивов с передовыми климатическими моделями. Так ученые смогли реконструировать движение воды в бассейне Инда около 3 тыс. лет назад.

Оказалось, что упадок был вызван не одной засухой, а сразу четырьмя последовательными засухами. Исследователи назвали эти четыре события D1, D2, D3 и D4.

Самыми сильными засухами оказались D2 и D3, которые длились от 102 до 164 лет. Они затронули более 90% региона долины Инда.

По словам авторов исследования, засухи не вызвали резкого коллапса, но постепенно привели к реорганизации и миграции.

