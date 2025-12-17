Цивілізація долини Інду безслідно зникла 4 тис. років тому: міста просто спорожніли

Учені нарешті змогли розгадати таємницю однієї з найрозвиненіших міських цивілізацій давнини. Дослідники вважають, що ця цивілізація зникла внаслідок низки подій понад 4 тис. років тому.

Нове дослідження показало, що внаслідок серії тривалих посух призвели до пересихання річок у долині Інду. Це могло підштовхнути древніх городян до переїзду, перегляду сільськогосподарських культур, а також фундаментальної реорганізації своєї цивілізації, пише New Atlas.

"Найдивовижніший висновок полягає в тому, що занепад Хараппської цивілізації був спричинений не однією катастрофічною подією, а повторюваними, тривалими та дедалі сильнішими посухами річок, що тривали сторіччями", — каже авторка дослідження Хірен Соланкі.

Цивілізація долини Інду також відома як Хараппська імперія або Хараппська цивілізація. Її розквіт стався близько 5 тис. років тому на родючих землях північно-західної Індії та Пакистану. У цей період стародавнє суспільство будувало добре сплановані міста зі своєю системою доріг, управління водними ресурсами, складною дренажною системою і зерносховищами.

Стародавні хараппці також були першими з людей, хто почав вирощувати й обробляти бавовну.

Але все змінилося близько 3900 років тому, коли стародавні міста хараппців занепали і повністю спорожніли.

Історики висували кілька гіпотез з приводу того, що ж насправді трапилося зі стародавньою культурою. Серед причин занепаду називали повені, зміну русел річок і вороже вторгнення.

Команда під керівництвом Хірен Соланкі об'єднала всі наявні дані з озерних і печерних відкладень, а також інших природних архівів із передовими кліматичними моделями. Так вчені змогли реконструювати рух води в басейні Інду близько 3 тис. років тому.

Виявилося, що занепад був спричинений не однією посухою, а одразу чотирма послідовними посухами. Дослідники назвали ці чотири події D1, D2, D3 і D4.

Найсильнішими посухами виявилися D2 і D3, які тривали від 102 до 164 років. Вони торкнулися понад 90% регіону долини Інду.

За словами авторів дослідження, посухи не спричинили різкого колапсу, але поступово призвели до реорганізації та міграції.

