Крадущийся лев и хитрый панголин: ученые засняли забавный случай в дикой природе (видео)

На видео из дикой природы попал курьезный случай, когда лев попробовал напасть на небольшого панголина.

Ролик наглядно демонстрирует невероятный защитный механизм, которым обладают панголины. Эти животные в случае опасности, такой как приближающийся лев, могут сворачиваться клубочком, пишет Фокус.

Как видно на видео, такой защитный механизм весьма эффективен – лев так и не смог ни прокусить броню панголина, ни раскрыть ее.

В природе существует всего восемь видов панголинов, из которых четы обитают в Азии. Они внесены в список видов, которые находятся под угрозой исчезновения. Четыре африканских вида — наземный панголин, гигантский панголин, белобрюхий и чернобрюхий — внесены в список уязвимых видов. Все виды сталкиваются с сокращением численности из-за незаконной торговли.

Відео дня

Ученые говорят, что чудесная чешуя панголинов состоит из кератина, как ногти, шерсть и рога. Чешуя панголина не имеет никакой доказанной лечебной ценности, но многие последователи традиционной китайской медицины используют чешуйки для лечения разного рода заболеваний.

Панголины – одиночные животные, чья активность выпадает на ночное время суток. Большинсто из них живут на земле, но некоторые виды, такие как чернобрюхий панголин умеют лазать по деревьям.

Размеры панголинов варьируются в пределах 120 см в длину, что не слишком превышает размеры крупной домашней кошки. При угрозе эти животные сворачиваются в клубок, как броненосец, и выделяют зловонную жидкость из железы, которая находится у основания их хвоста.

У панголинов, как и муравьедов, морда длинная, но еще длиннее их языки. Животные используют свои языки, чтобы слизывать муравьев и термитов, а свои мощные передние когти – для рытья муравейников. Во время еды они могут закрывать нос и уши, чтобы не пускать муравьев.

Хотя внешне и по поведению они очень похожи на муравьедов и броненосцев, панголины более тесно связаны с медведями, кошками и собаками.

Напомним, геном живой "сосновой шишечки" отличается от других млекопитающих. Маленький, редкий и пугливый, белобрюхий панголин, которого часто сравнивают с сосновой шишкой, обладает одним из самых больших наборов хромосом среди всех млекопитающих на Земле. В общей сложности в его геноме 114 хромосом.