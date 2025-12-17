Лев, що крадеться, та хитрий панголін: учені зняли кумедний випадок у дикій природі (відео)

На відео з дикої природи потрапив курйозний випадок, коли лев спробував напасти на невеликого панголіна.

Ролик наочно демонструє неймовірний захисний механізм, яким володіють панголіни. Ці тварини в разі небезпеки, такої як наближення лева, можуть згортатися клубочком, пише Фокус.

Як видно на відео, такий захисний механізм вельми ефективний — лев так і не зміг ні прокусити броню панголіна, ні розкрити її.

У природі існує всього вісім видів панголінів, з яких чотири мешкають в Азії. Їх внесено до списку видів, які перебувають під загрозою зникнення. Чотири африканські види — наземний панголін, гігантський панголін, білочеревий і чорночеревий — внесені до списку вразливих видів. Усі види стикаються зі скороченням чисельності через незаконну торгівлю.

Вчені кажуть, що чудова луска панголінів складається з кератину, як нігті, шерсть і роги. Луска панголіна не має ніякої доведеної лікувальної цінності, але багато послідовників традиційної китайської медицини використовують лусочки для лікування різного роду захворювань.

Панголіни — поодинокі тварини, чия активність випадає на нічний час доби. Більшість із них живуть на землі, але деякі види, як-от чорночеревий панголін, вміють лазити по деревах.

Розміри панголінів варіюються в межах 120 см завдовжки, що не надто перевищує розміри великої домашньої кішки. При загрозі ці тварини згортаються в клубок, як броненосець, і виділяють смердючу рідину із залози, що знаходиться біля основи їхнього хвоста.

У панголінів, як і мурахоїдів, морда довга, але ще довші їхні язики. Тварини використовують свої язики, щоб злизувати мурах і термітів, а свої потужні передні кігті — для риття мурашників. Під час їжі вони можуть закривати ніс і вуха, щоб не пускати мурах.

Хоча зовні і за поведінкою вони дуже схожі на мурахоїдів і броненосців, панголіни тісніше пов'язані з ведмедями, кішками і собаками.

Нагадаємо, геном живої "соснової шишечки" відрізняється від інших ссавців. Маленький, рідкісний і полохливий, білочеревий панголін, якого часто порівнюють із сосновою шишкою, має один із найбільших наборів хромосом серед усіх ссавців на Землі. Загалом у його геномі 114 хромосом.