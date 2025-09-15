На Землі немає нікого подібного: геном живої "соснової шишечки" відрізняється від інших ссавців

Маленький, рідкісний і полохливий, білочеревий панголін, якого часто порівнюють із сосновою шишкою, має один із найбільших наборів хромосом серед усіх ссавців на Землі. Загалом у його геномі 114 хромосом.

Панголіни — сімейство невеликих лускатих ссавців, до якого входить вісім видів, чотири з яких мешкають в Азії, а ще чотири в Африці. У 2023 році вчені з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі вивчили геном трьох видів панголінів і натрапили на те, що назвали справжнім "науковим сюрпризом", пише IFLScience.

Один із найбільших геномів серед ссавців

Під час дослідження було вивчено три види:

білочеревий панголін;

китайський панголін;

зондський панголін.

Учені виявили, що в білочеревого панголіна 114 хромосом, що значно більше, ніж у будь-якого ссавця, за винятком болівійського бамбукового щура — 118 хромосом. Цікаво, що 114 хромосом спостерігалося лише в самок, натомість у самців виявили лише 113 хромосом — вельми дивно, оскільки майже в усіх інших видів обидві статі несуть однакову кількість хромосом.

За словами співавторки дослідження, біологині-еволюціоніста з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Джена Тінсмана, раніше на Землі не спостерігалося нічого подібного.

Скільки хромосом у ссавців?

Хромосоми — ниткоподібні структури в ядрі клітини, які упаковують ДНК. Збираючись парами, вони компактизують геном, щоб він помістився всередині клітини, зберігаючи при цьому генетичні інструкції, що передаються з покоління в покоління.

Дослідження показують, що в різних видів кількість хромосом різниться:

у людей зазвичай 23 пари;

у шимпанзе — 24;

у собак — 39;

у плодових мушок — 4;

у тасманійських дияволів — 7;

у метелика Атлас — 229 пар.

Уже відомо, що кількість хромосом не обов'язково пов'язана з розміром виду, інтелектом або складністю. Під час еволюції хромосоми можуть розділятися і зливатися. При цьому багато з цих поділів і злиттів зовсім не впливають на виживання, а просто зберігаються в популяції.

Незвичайний геном білочеревого панголіна

Дослідники досі не знають, чому у білочеревого панголіна така незвичайна збірка геному, але глибші дослідження припускають, що це може бути корисним для тварин.

Панголіни — найпопулярніші об'єкти контрабанди у світі. У деяких культурах їхня луска вважається лікарською, а м'ясо в деяких регіонах вважається делікатесом — усе це привертає увагу контрабандистів. Попри те, що всі вісім видів перебувають під захистом міжнародних торгівельних заборон, нелегальний ринок процвітає, що ставить цих боязких істот на межу вимирання.

