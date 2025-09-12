Більше м'язів, сили та швидкості: створено перших у світі коней з відредагованим геном

Дослідники розповіли про перших у світі коней, створених за допомогою CRISPR. Коли генетично модифіковані лошата виростуть, вони, як очікується, будуть сильнішими й швидшими за інших коней. Ця подія викликала критику експертів.

10-місячні лошата в Аргентині виглядають як звичайні коні, з медово-коричневою шерстю і білими плямами — перші у світі коні з відредагованим геном. Вчені стверджують, що вони були створені в лабораторії за допомогою CRISCas9 PR — спірної технології, яка видаляє, додає або змінює ділянки ДНК, пише Daily Mail.

Перші у світі генетично модифіковані коні

За словами дослідників, коли лошата виростуть і пройдуть тренування, у них буде більше м'язів, сили й швидкості, що допоможе їхнім вершникам перемагати в поло. Зазначимо, що поло було завезено в Аргентину британськими мігрантами та правила не забороняють клонувати коней.

Водночас редагування генів викликає суперечки серед заводчиків Аргентини, де конкуренція серед конярів надзвичайно висока. Наприклад, за словами заводчика і колишнього професійного гравця в поло з Аргентини Маркоса Хегуя, практика генної модифікації коней просто "вбила заводчиків".

Відомо, що генномодифіковані коні були створені компанією Kheiron Biotech з Буенос-Айреса, і автори проєкту стверджують, що редагування генів може зробити революцію в конярстві.

Ці коні були клоновані від відзначеної нагородами самки в Аргентині, на ім'я Поло Пуреза. Однак клони були модифіковані за допомогою CRISPR-Cas9, який діє як свого роду генетичні ножиці, розрізаючи та адаптуючи ДНК.

Вчені використовували CRISPR і внесли зміни в ген міостатину — гена, що обмежує ріст м'язів — це допомогло збільшити кількість м'язових волокон, необхідних для потужних рухів. Через нетрадиційний метод Аргентинська асоціація поло заборонила використовувати генну модифікацію коней у цьому виді спорту.

Однак незрозуміло, як здійснюватиметься ця заборона, оскільки асоціація не робить різниці між клонованими, генномодифікованими та вирощеними традиційним способом кіньми.

Критика модифікованих коней

Близько півсотні заводчиків уже підписали лист до асоціації заводчиків, у якому заявили, що коні з відредагованим геном "переходять межі", і попросили не реєструвати їх. Водночас науковці вітають редагування геному коней.

За словами ветеринарного лікаря-клініциста з Університету Міннесоти Моллі МакК'ю, зміна генів коней показує, що CRISPR працює. Науковці також зазначають, що заводчики часто стверджують, що селекція — це мистецтво, а не наука, але насправді це і те, і інше.

Професор Тед Кальбфлейш, генетик з Університету Кентуккі, заявив, що впровадження компанією природної послідовності ДНК просто прискорює традиційні модифікації, які можуть займати кілька поколінь. Однак учені визнали, що складнощі виникають, коли вчені намагаються внести зміни, про які лише здогадуються. Але не в цьому випадку: у зміні міостатину вчені відредагували ген, який, як годиться, присутній у здорових коней.

Професор Кальбфлейш зазначив, що коні з відредагованими генами можуть мати перевагу на турнірах з поло, але не обов'язково несправедливу. Зазначимо, що на відміну від перегонів, у поло вже дозволено клонування тварин, що стало популярним завдяки Адольфо Камб'язо, якого вважають найкращим гравцем у поло у світі.

