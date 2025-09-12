Больше мышц, силы и скорости: созданы первые в мире лошади с отредактированным геном

Исследователи рассказали о первых в мире лошадях, созданных с помощью CRISPR. Когда генетически модифицированные жеребята вырастут, они, как ожидается, будут сильнее и быстрее других лошадей. Это событие вызвало критику экспертов.

10-месячные жеребята в Аргентине выглядят как обычные лошади, с медово-коричневой шерстью и белыми пятнами – первые в мире лошади с отредактированным геном. Ученые утверждают, что они были созданы в лаборатории с помощью CRISCas9 PR — спорной технологии, которая удаляет, добавляет или изменяет участки ДНК, пишет Daily Mail.

Первые в мире генетически модифицированные лошади

По словам исследователей, когда жеребята вырастут и пройдут тренировку, у них будет больше мышц, силы и скорости, что поможет их наездникам побеждать в поло. Отметим, что поло было завезено в Аргентину британскими мигрантами и правила не запрещают клонировать лошадей.

В то же время редактирование генов вызывает споры среди заводчиков Аргентины, где конкуренция среди коневодов чрезвычайно высока. Например, по словам заводчика и бывшего профессионального игрока в поло из Аргентины Маркоса Хегуя, практика генной модификации лошадей попросту "убит заводчиков".

Известно, что генномодифицированные лошади были созданы компанией Kheiron Biotech из Буэнос-Айреса и авторы проекта утверждают, что редактирование генов может произвести революцию в коневодстве.

Эти лошади были клонированы от отмеченной наградами самки в Аргентине по имени Поло Пуреза. Однако клоны были модифицированы с помощью CRISPR-Cas9, который действует как своего рода генетические ножницы, разрезая и адаптируя ДНК.

Ученые использовали CRISPR и внесли изменения в ген миостатина – гена, ограничивающего рост мышц – это помогло увеличить количество мышечных волокон, необходимых для мощных движений. Из-за нетрадиционного метода Аргентинская ассоциация поло запретила использовать генную модификацию лошадей в этом виде спорта.

Однако неясно, как будет осуществляться этот запрет, поскольку ассоциация не делает различий между клонированными, генно-модифицированными и выращенными традиционным способом лошадьми.

Критика модифицированных лошадей

Около полусотни заводчиков уже подписали письмо в ассоциацию заводчиков, в котором заявили, что лошади с отредактированным геном "переходят границы", и попросили не регистрировать их. В то же время ученые приветствуют редактирование генома лошадей.

По словам ветеринарного врача-клинициста из Университета Миннесоты Молли МакКью, изменение генов лошадей показывает, что CRISPR работает. Ученые также отмечают, что заводчики часто утверждают, что селекция – это искусство, а не наука, но на самом деле это и то, и другое.

Профессор Тед Кальбфлейш, генетик из Университета Кентукки, заявил, что внедрение компанией естественной последовательности ДНК просто ускоряет традиционные модификации, которые могут занимать несколько поколений. Однако ученые признали, что сложности возникают, когда ученые пытаются внести изменения, о которых лишь догадываются. Но не в этом случае: в изменении миостатина ученые отредактировали ген, который, как полагается, присутствует у здоровых лошадей.

Профессор Кальбфлейш отметил, что лошади с отредактированными генами могут иметь преимущество на турнирах по поло, но не обязательно несправедливое. Отметим, что в отличие от скачек, в поло уже разрешено клонирование животных, что стало популярным благодаря Адольфо Камбьязо, которого считают лучшим игроком в поло в мире.

