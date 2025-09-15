На Земле нет никого подобного: геном живой "сосновой шишечки" отличается от других млекопитающих

Маленький, редкий и пугливый, белобрюхий панголин, которого часто сравнивают с сосновой шишкой, обладает одним из самых больших наборов хромосом среди всех млекопитающих на Земле. В общей сложности в его геноме 114 хромосом.

Related video

Панголины – семейство небольших чешуйчатых млекопитающих, включающее восемь видов, четыре из которых обитают в Азии, а еще четыре в Африке. В 2023 году ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе изучили геном трех видов панголинов и наткнулись на то, что назвали настоящим "научным сюрпризом", пишет IFLScience.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Один из самых больших геномов среди млекопитающих

В ходе исследования были изучены три вида:

белобрюхий панголин;

китайский панголин;

зондский панголин.

Ученые обнаружили, что у белобрюхого панголина 114 хромосом, что значительно больше, чем у любого млекопитающего, за исключением боливийской бамбуковой крысы – 118 хромосом. Любопытно, что 114 хромосом наблюдалось лишь у самок, в то же время у самцов обнаружили только 113 хромосом – весьма странно, поскольку почти у всех других видов оба пола несут одинаковое количество хромосом.

По словам соавтора исследования, биолога-эволюциониста из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Джена Тинсмана, ранее на Земле не наблюдалось ничего подобного.

Сколько хромосом у млекопитающих?

Хромосомы – нитевидные структуры в ядре клетки, которые упаковывают ДНК. Собираясь парами, они компактизируют геном, чтобы он поместился внутри клетки, сохраняя при этом генетические инструкции, передаваемые из поколения в поколение.

Исследования показывают, что у разных видов количество хромосом разнится:

у людей обычно 23 пары;

у шимпанзе – 24;

у собак – 39;

у плодовых мушек – 4;

у тасманских дьяволов – 7;

у бабочки Атлас – 229 пар.

Уже известно, что количество хромосом не обязательно связано с размером вида, интеллектом или сложностью. В ходе эволюции хромосомы могут разделяться и сливаться. При этом многие из этих делений и слияний вовсе не влияют на выживание, а просто сохраняются в популяции.

Необычный геном белобрюхого панголина

Исследователи до сих пор не знают, почему у белобрюхого панголина такая необычная сборка генома, но более глубокие исследования предполагают, что это может быть полезным для животных.

Панголины – самые популярные объекты контрабанды в мире. В некоторых культурах их чешуя считается лекарственной, а мясо в некоторых регионах считается деликатесом – все это привлекает внимание контрабандистов. Несмотря на то, что все восемь видов находятся под защитой международных торговых запретов, нелегальный рынок процветает, что ставит этих робких существ на грань вымирания.

Напомним, ранее мы писали о том, что созданы первые в мире лошади с отредактированным геном.

Ранее Фокус писал о том, что названо животное с самым большим количеством хромосом в мире.