Погибшие люди в Помпеях носили теплую одежду в жару: мнения ученых разделились (фото)

Новое исследование показывает, что некоторые люди во время извержения вулкана Везувий носили шерстяные плащи, когда умерли, несмотря на то, что это был август.

Новый анализ 14 гипсовых слепков погибших людей в городе Помпеи показал, что по меньшей мере четверо были одеты в шерстяную одежду, когда умерли. Но конец августа, когда произошло извержение Везувия, обычно жаркий месяц в этом регионе Италии. Возможно, в 79 году нашей эры в Помпеях могло быть необычно холодно или же люди носили шерстяную одежду для защиты от извержения вулкана, пишет Live Science.

Современные исследования, основанные на сохранившихся документах, установили, что извержение вулкана Везувий произошло 24 августа 79 года нашей эры. Но существует предположение, что вулкан мог извергнуться в более холодный период, а значит так можно объяснить то, что некоторые погибшие люди в Помпеях носили шерстяную одежду.

Исследование гипсовых слепков погибших людей в городе Помпеи проводили археологи из Университета Валенсии. Исследователи изучали переплетения ткани, отпечатанные на гипсовых слепках жертв извержения Везувия в Помпеях.

С XIX века в Помпеях было сделано в общей сложности 104 гипсовых слепка для заполнения пустот, образовавшихся в результате засыпания жертв пеплом и обломками извергающегося вулкана. Слепки больше не делают, поскольку считается, что они могут уничтожить останки.

Отпечатки тканей одежды показывают, что некоторые люди были одеты в шерстяную тунику и шерстяной плащ. Ученые считают, что во время извержения вулкана Везувий могло быть холодно. Но также возможно, эта одежда использовалась для защиты от газов, пепла или от тепла, выделяемого вулканическим извержением.

Отпечатки тканей одежды показывают, что некоторые люди были одеты в шерстяную тунику и шерстяной плащ Фото: Live Science

Педар Фосс, историк и археолог из Университета ДеПоу в штате Индиана, считает, что жители Помпей носили шерстяную Оредежу, потому что так делали 90% людей в то время. Овечья шерсть была прочной, теплой даже во влажном состоянии и относительно недорогой. Большинство людей не могли себе позволить одежду из льна или хлопка.

Фосс говорит, что римский автор Плиний Младший был подростком, когда стал свидетелем извержения, и описал его примерно 30 лет спустя в письмах к римскому историку Тациту. Согласно Плинию Младшему извержение вулкана Везувий произошло в день, который соответствует 24 августа 79 года н.э. по современному григорианскому календарю.

Но письмо Плиния Младшего был плохо скопировано в Средние века, и месяц извержения оспаривался до тех пор, пока недавние исследования не подтвердили, что это все же был август, говорит Фосс. Но до сих пор есть сторонники того, что извержение Везувия произошло позже, когда было холоднее. Но надежных доказательств этому нет. И все же дата извержения Везувия остается предметом споров.

В новом исследовании не делается никаких заявлений о дате извержения Везувия. В нем говорится лишь о том, что одежда, которую носили погибшие люди, может указывать на то, что в день извержения было необычно холодно для августа. Но, с другой стороны, это могло быть и не так, или шерстяная одежда могла служить защитой.

Археологи также установили, что люди, погибшие как внутри, так и снаружи домов в Помпеях, носили одинаковую одежду.

Поэтому вопрос о том, почему жертвы извержения Везувия носили шерстяную одежду в августе остается открытым.

