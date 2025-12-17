Загиблі люди в Помпеях носили теплий одяг у спеку: думки вчених розділилися (фото)

Нове дослідження показує, що деякі люди під час виверження вулкана Везувій носили вовняні плащі, коли померли, незважаючи на те, що це був серпень.

Новий аналіз 14 гіпсових зліпків загиблих людей у місті Помпеї показав, що щонайменше четверо були одягнені у вовняний одяг, коли померли. Але кінець серпня, коли сталося виверження Везувію, зазвичай спекотний місяць у цьому регіоні Італії. Можливо, у 79 році нашої ери в Помпеях могло бути незвично холодно або ж люди носили вовняний одяг для захисту від виверження вулкана, пише Live Science.

Сучасні дослідження, засновані на збережених документах, встановили, що виверження вулкана Везувій сталося 24 серпня 79 року нашої ери. Але існує припущення, що вулкан міг вивергнутися в більш холодний період, а значить так можна пояснити те, що деякі загиблі люди в Помпеях носили вовняний одяг.

Дослідження гіпсових зліпків загиблих людей у місті Помпеї проводили археологи з Університету Валенсії. Дослідники вивчали переплетення тканини, надруковані на гіпсових зліпках жертв виверження Везувію в Помпеях.

З XIX століття в Помпеях було зроблено загалом 104 гіпсових зліпки для заповнення пустот, що утворилися внаслідок засипання жертв попелом і уламками вивергаючогося вулкана. Зліпки більше не роблять, оскільки вважається, що вони можуть знищити останки.

Відбитки тканин одягу показують, що деякі люди були одягнені у вовняну туніку і вовняний плащ. Вчені вважають, що під час виверження вулкана Везувій могло бути холодно. Але також можливо, цей одяг використовували для захисту від газів, попелу або від тепла, що виділяється вулканічним виверженням.

Педар Фосс, історик і археолог з Університету ДеПоу в штаті Індіана, вважає, що жителі Помпей носили вовняну Оредежу, тому що так робили 90% людей у той час. Овеча шерсть була міцною, теплою навіть у вологому стані та відносно недорогою. Більшість людей не могли собі дозволити одяг із льону чи бавовни.

Фосс каже, що римський автор Пліній Молодший був підлітком, коли став свідком виверження, і описав його приблизно 30 років потому в листах до римського історика Тацита. Згідно з Плінієм Молодшим, виверження вулкана Везувій сталося в день, який відповідає 24 серпня 79 року н.е. за сучасним григоріанським календарем.

Але лист Плінія Молодшого був погано скопійований у Середні віки, і місяць виверження заперечувався доти, доки нещодавні дослідження не підтвердили, що це все ж таки був серпень, каже Фосс. Але досі є прихильники того, що виверження Везувію сталося пізніше, коли було холодніше. Але надійних доказів цьому немає. І все ж дата виверження Везувію залишається предметом суперечок.

У новому дослідженні не робиться жодних заяв про дату виверження Везувію. У ньому йдеться лише про те, що одяг, який носили загиблі люди, може вказувати на те, що в день виверження було незвично холодно для серпня. Але, з іншого боку, це могло бути й не так, або вовняний одяг міг слугувати захистом.

Археологи також встановили, що люди, які загинули як усередині, так і зовні будинків у Помпеях, носили однаковий одяг.

Тому питання про те, чому жертви виверження Везувію носили вовняний одяг у серпні, залишається відкритим.

