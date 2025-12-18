Загадочная воронка в океане: серферы случайно нашли место, где сходятся четыре волны (видео)

В Австралии любители бодибординга, который является одной из разновидностей серфинга, случайно запечатлели уникальные кадры в океане.

На видео попало необычное океаническое явление, а точнее место, где сходятся четыре волны высотой 3,7 метра. Эти волны регулярно встречаются посреди океана, сперва формируя овальную воронку, а после столкновения – мощный фонтан, пишет New Atlas.

Серия видеороликов была снята Крисом Уайтом и Беном Алленом, когда они снимали свой фильм о бодибординге Tension 11.

Уайт до этого сталкивался с этим необычным явлением и ранее сфотографировал его для своей книги-альбома.

“Когда я впервые увидел это место, я не снимал видео, у меня был с собой только фотоаппарат. Мы исследовали волны и совершенно случайно оказались там… Сделали этот снимок… В тот момент я подумал, что это просто две волны, столкнувшиеся друг с другом. Везде, где я публиковал это фото, люди думали, что это фейк, потому что оно выглядит как зеркальное отражение. А потом оно взрывается… Мне всегда было любопытно, происходит ли это каждый раз, когда волны большие?”, - говорит Уайт.

После этого, команде удалось собрать больше видеоматериалов с этим уникальным океаническим явлением, которое повторяется снова и снова.

Эксперты же говорят, что это не просто две сталкивающиеся волны в океане. Чаще всего таким образом сталкиваются две 3,6-метровые волны с еще двумя поменьше. Они отступают от берег и проваливаются в пропасть, образованную гидродинамическими силами над рифом, который находится близко к поверхности воды.

В результате, в небо вырывается огромный объем воды, так если бы под водой взорвалась глубинная бомба.

