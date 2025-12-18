Загадкова воронка в океані: серфери випадково знайшли місце, де сходяться чотири хвилі (відео)

В Австралії любителі бодібордингу, який є одним із різновидів серфінгу, випадково зафіксували унікальні кадри в океані.

На відео потрапило незвичайне океанічне явище, а точніше місце, де сходяться чотири хвилі заввишки 3,7 метра. Ці хвилі регулярно зустрічаються посеред океану, спершу формуючи овальну воронку, а після зіткнення — потужний фонтан, пише New Atlas.

Серію відеороликів зняли Кріс Вайт і Бен Аллен, коли вони знімали свій фільм про бодібординг Tension 11.

Вайт до цього стикався з цим незвичайним явищем і раніше сфотографував його для своєї книги-альбому.

"Коли я вперше побачив це місце, я не знімав відео, у мене був із собою тільки фотоапарат. Ми досліджували хвилі й абсолютно випадково опинилися там... Зробили цей знімок... У той момент я подумав, що це просто дві хвилі, що зіткнулися одна з одною. Скрізь, де я публікував це фото, люди думали, що це фейк, тому що воно виглядає як дзеркальне відображення. А потім воно вибухає... Мені завжди було цікаво, чи відбувається це щоразу, коли хвилі великі?", — каже Вайт.

Після цього, команді вдалося зібрати більше відеоматеріалів з цим унікальним океанічним явищем, яке повторюється знову і знову.

Експерти ж кажуть, що це не просто дві хвилі, що стикаються в океані. Найчастіше таким чином стикаються дві 3,6-метрові хвилі з ще двома меншими. Вони відступають від берега і провалюються в прірву, утворену гідродинамічними силами над рифом, що розташований близько до поверхні води.

У результаті в небо виривається величезний об'єм води, так якби під водою вибухнула глибинна бомба.

