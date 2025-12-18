В Патагонии пумы начали охотиться на пингвинов: это странным образом изменило поведение кошек (фото)

В Патагонии пумы начали охотиться на пингвинов, чего ранее никогда не происходило. Ученые считают, что это необычным образом поменяло отношение больших кошек друг к другу.

Речь идет о пумах, которые поселились в аргентинском национальном парке, где также живет большая колония пингвинов. Исход этой истории был предсказуем: большие кошки начали охотиться на пингвинов. Но необычным стало то, что кошки-одиночки, которые начали питаться пингвинами, стали лучше переносить общество своих сородичей, пишет Live Science.

“Восстановление дикой природы в изменившихся ландшафтах сегодня не просто возвращает экосистемы в прошлое. Это может создавать совершенно новые взаимодействия, которые неожиданным образом меняют поведение и популяции животных”, - говорит соавтор исследования Митчелл Серота.

Охота на пингвинов изменила поведение пум Фото: Serota et al. / Proc B

Еще в XX веке пум вытеснили из Патагонии овцеводы. Но после того, как на территории была создан национальный парк Монте-Леон в 2004 году, пумы начали возвращаться в регион. Проблема заключалась в том, что во время отсутствия больших кошек в этой местности, другие виды животных адаптировались к отсутствую хищников. Одним из таких видов была группа магеллановых пингвинов, которые обитают на прибрежных территория. Они создали на материке гнездовую колонию, которая насчитывает около 40 тыс. пар.

Не так давно ученые начали находить останки пингвинов в экскрементах пум. Было очевидно, что некоторые большие кошки решили воспользоваться изменившейся экосистемой.

“Сперва мы подумали, что только несколько особей начали охоту на пингвинов. Но, когда мы добрались на место, мы увидели огромное количество пум, которые обитали вблизи колонии пингвинов”, - говорит Серота.

В рамках своего исследования ученые использовали камеры, чтобы выяснить количество пум, которые обитают рядом м гнездовой колонией пингвинов. Речь идет об участке пляжа длиной 2 км, который располагается внутри национального парка.

Также ученые отследили 14 отдельных пум с помощью их GPS-ошейников. Анализ показал, что 9 из отслеживаемых пум охотились на пингвинов, а еще 5 – оставались в стороне.

Также анализ показал, что пумы, которые охотились на пингвинов, изменили свой ареал обитания. Кошки держались поближе к колонии пингвинов, когда птицы размножались в национальном парке. Но пумы уходили, когда птицы мигрировали в открытое море в летний период.

Кроме этого, пумы начали чаще взаимодействовать друг с другом, чем те кошки, которые не охотились на пингвинов. В целом, пумы лучше переносили присутствие других своих сородичей, потому что им не приходилось конкурировать за пищу, которой и так было в достатке.

Фактически, исследователи обнаружили, что плотность пум в парке более чем в два раза превышала самую высокую ранее зарегистрированную концентрацию в Аргентине. Обычно взрослые пумы ведут одиночный образ жизни и создают большие ареалы обитания, чтобы обеспечить себя и своих детенышей достаточным количеством добычи.

Напомним, крохотные и милые детеныши пумы впервые замечены у Великих озер. Исследователи считают, это может быть первое известное размножение пумы в наше время в западных штатах Великих озер.