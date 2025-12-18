У Патагонії пуми почали полювати на пінгвінів: це дивним чином змінило поведінку кішок (фото)

У Патагонії пуми почали полювати на пінгвінів, чого раніше ніколи не відбувалося. Вчені вважають, що це незвичайним чином змінило ставлення великих кішок один до одного.

Йдеться про пум, які оселилися в аргентинському національному парку, де також живе велика колонія пінгвінів. Результат цієї історії був передбачуваний: великі кішки почали полювати на пінгвінів. Але незвичайним стало те, що кішки-одинаки, які почали харчуватися пінгвінами, стали краще переносити товариство своїх родичів, пише Live Science.

"Відновлення дикої природи в змінених ландшафтах сьогодні не просто повертає екосистеми в минуле. Це може створювати абсолютно нові взаємодії, які несподіваним чином змінюють поведінку і популяції тварин", — каже співавтор дослідження Мітчелл Серота.

Полювання на пінгвінів змінило поведінку пум Фото: Serota et al. / Proc B

Ще у XX столітті пум витіснили з Патагонії вівчарі. Але після того, як на території було створено національний парк Монте-Леон у 2004 році, пуми почали повертатися в регіон. Проблема полягала в тому, що під час відсутності великих кішок у цій місцевості, інші види тварин адаптувалися до відсутності хижаків. Одним з таких видів була група магелланових пінгвінів, які мешкають на прибережних територія. Вони створили на материку гніздову колонію, яка налічує близько 40 тис. пар.

Не так давно вчені почали знаходити рештки пінгвінів в екскрементах пум. Було очевидно, що деякі великі кішки вирішили скористатися екосистемою, що змінилася.

"Спершу ми подумали, що тільки кілька особин почали полювання на пінгвінів. Але, коли ми дісталися на місце, ми побачили величезну кількість пум, які мешкали поблизу колонії пінгвінів", — каже Серота.

У рамках свого дослідження вчені використовували камери, щоб з'ясувати кількість пум, які мешкають поруч із гніздовою колонією пінгвінів. Йдеться про ділянку пляжу завдовжки 2 км, яка розташовується всередині національного парку.

Також учені відстежили 14 окремих пум за допомогою їхніх GPS-нашийників. Аналіз показав, що 9 із відстежуваних пум полювали на пінгвінів, а ще 5 — залишалися осторонь.

Також аналіз показав, що пуми, які полювали на пінгвінів, змінили свій ареал проживання. Кішки трималися ближче до колонії пінгвінів, коли птахи розмножувалися в національному парку. Але пуми йшли, коли птахи мігрували у відкрите море в літній період.

Крім цього, пуми почали частіше взаємодіяти один з одним, ніж ті кішки, які не полювали на пінгвінів. Загалом, пуми краще переносили присутність інших своїх родичів, тому що їм не доводилося конкурувати за їжу, якої і так було в достатку.

Фактично, дослідники виявили, що щільність пум у парку більш ніж удвічі перевищувала найвищу раніше зареєстровану концентрацію в Аргентині. Зазвичай дорослі пуми ведуть поодинокий спосіб життя і створюють великі ареали проживання, щоб забезпечити себе і своїх дитинчат достатньою кількістю здобичі.

Нагадаємо, крихітні та милі дитинчата пуми вперше помічені біля Великих озер. Дослідники вважають, це може бути перше відоме розмноження пуми в наш час у західних штатах Великих озер.