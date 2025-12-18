В горах Европы обитают птицы с жутким аппетитом: они глотают целиком 20-сантиметровые кости (видео)

Речь идет о бородачах или ягнятниках – птицах из семейства ястребинных. Этот вид достигает высоты от 100 до 115 сантиметров, а его размах крыльев составляет приблизительно от 2,5 до 2,85 метров.

Бородачи раньше обитали на горных хребтах, прорезающих обширные территории Африки и Евразии. В Европе их ареал обитания распространялся на все горные хребты на юге континента, от западной Испании через Альпы и до Балкан.

На сегодняшний день ареал этих удивительных птиц в Европе занимает лишь небольшие части Пиренеев, Сьерра-Невады в Испании и Альпийских горных хребтов, а также небольшие популяции на средиземноморских островах Корсика и Крит. Редко этих птиц также можно встретить в Западной Европе.

Бородачи являются единственными животными в мире, которые могут проглатывать и переваривать крупные кости, чья длина может достигать 20 сантиметров и больше. Дело в том, что у этих птиц невероятно концентрированная желудочная кислота, а их пищеварительная система настолько эластична, что может вмещать удивительно большие кости.

Ученые добавляют, что в дикой природе бородачи также бросают кости на камни, чтобы разбивать их на более маленькие, но в неволе, где вольеры меньше, так сделать не получится. Поэтому смотрители дробят слишком длинные кости перед кормлением.

Тем не менее, даже в неволе бородачи умудряются проглатывать действительно огромны кости. Так, в Валькалентском центре разведения бородачей даже сделали рентген одной из птиц, которая проглотила целую кроличью лапку.

