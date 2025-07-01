Эволюция перестаралась, создавая самую странную птицу в мире: люди не верят в ее существование

За всю свою историю наша планета успела стать домом для невероятного количества видов и некоторые из них настолько невероятны. Ярким примером является китоглав — птица настолько странная, что некоторые не верят в ее реальность.

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Китоглавы выглядят невероятно странно, а потому часто вызывают недоверие, что такое существо вообще может существовать. Но что же делает его таким странным? Исследователи дали ответ, пишет IFLScience.

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Китоглав — самая странная птица в мире

У китоглава (Balaeniceps rex) есть множество любопытных особенностей. Например, его рост составляет около 1,5 метра, а размах крыльев китоглава достигает 2,6 метра. Однако наиболее выдающейся деталью является его огромный клюв — настолько широкий, что едва помещается на голове птицы. Длина клюва китоглава достигает около 24 сантиметров, что делает его третьим по величине клювом среди всех существующих на Земле птиц. Но даже это еще не все, клюв птицы невероятно острый и заканчивается заостренным "ногтем" на верхней челюсти, что делает его особенно опасным.

Каким бы не был клюв птицы, это далеко не единственная странность в дизайне китоглава. У него над головой возвышается корона из перьев, а ноги невероятно тонкие и длинные с гигантскими ступнями.

В целом птица выглядит настолько странно, что ученым потребовалось четыре попытки, чтобы правильно классифицировать вид:

сначала их считали разновидностью аистов;

в 1950-х годах считалось, что китоглавы ближе к пеликанам;

в 2000-х ученые предположили, что птицы относятся к цаплям;

теперь наконец-то, имея доказательства ДНК, ученые считают, что китоглавы ближе к пеликанам.

Впрочем, ближайшим родственником вида на самом деле является сравнительно небольшой и обычный на вид молотоглав.

Китоглав считается самой странной птицей в мире Фото: Shutterstock

Суперзвезда социальных сетей

В последние годы китоглав стал чем-то вроде суперзвезды в социальных сетях: можно подумать, что это из-за его внешности. В действительности, это лишь часть истории.

Дело в том, что поведение представителей этого вида также невероятно странное. Например, огромный размер крыльев позволяет китоглавам летать, однако они редко это делают, предпочитая стоять неподвижно в течение длительного времени, осматривая края пресноводных болот в Восточной Африке, где обитает вид.

Как только китоглав замечает потенциальную добычу, он резко меняет свое поведение, показывая, как быстро может двигаться. По словам сотрудников зоопарка Сан-Диего, китоглавы быстро обрушивают на добычу весь вес своего тела, а основной удар приходится на клюв. Птицы используют острый как нож кончик клюва, чтобы поразить добычу и обезглавить ее.

В рацион китоглавов входят такие животные, как:

двоякодышащие рыбы;

сомы;

тиляпия;

водяные змеи;

лягушки;

вараны;

молодые черепахи.

Исследователи также отмечают, что китоглавы часто вступают в стычки и способны одолеть даже нильского крокодила — одного из крупнейших видов. Фактически, эти птицы в основном вылупляются из яйца готовыми к бою: хотя кладки из двух или трех яиц не являются редкостью, только один детеныш, как правило, доживает до взрослого возраста, обычно убивая своих братьев и сестер по пути.

Китоглавы также используют характерный крик — громкий лязгающий звук, который, по словам ученых, напоминает настоящий пулемет. Исследования показали, что звук издается путем быстрого удара двух челюстей — предполагается, что птицы используют крик в брачный сезон для привлечения партнера. Любопытно, что сезон гнездования — по сути, единственный период, когда птицы проводят время вместе. В остальное время они стараются держаться друг от друга подальше.

Долгожители и водят дружбу с бегемотами

Исследования также показали, что китоглавы довольно долгоживущие птицы — они могут прожить до 35 лет, что довольно долго. Птицы также являются искусными охотниками и достаточно крупные, чтобы отпугивать естественных хищников. Не менее любопытно и то, что они живут бок о бок с бегемотами, что само по себе отпугивает большинство животных.

Тем не менее, вид не слишком преуспевает, так как уязвим из-за потери среды обитания в Восточной Африке. Основной причиной потери среды обитания считается вторжение человека, но свою лепту также внесло изменение климата, загрязнение и охота. В результате численность птиц неумолимо сокращается — в дикой природе их осталось всего около 5000 особей или меньше.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, почему на самом деле не все птицы могут летать.