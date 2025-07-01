Еволюція перестаралася, створюючи найдивнішого птаха у світі: люди не вірять у його існування

За всю свою історію наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них настільки неймовірні. Яскравим прикладом є китоголов — птах настільки дивний, що дехто не вірить у його реальність.

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Китоголови мають неймовірно дивний вигляд, а тому часто викликають недовіру, що така істота взагалі може існувати. Але що ж робить його таким дивним? Дослідники дали відповідь, пише IFLScience.

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Китоголов — найдивніший птах у світі

У китоголова (Balaeniceps rex) є безліч цікавих особливостей. Наприклад, його зріст становить близько 1,5 метра, а розмах крил китоголова сягає 2,6 метра. Однак найбільш визначною деталлю є його величезний дзьоб — настільки широкий, що ледь поміщається на голові птаха. Довжина дзьоба китоголова сягає близько 24 сантиметрів, що робить його третім за величиною дзьобом серед усіх існуючих на Землі птахів. Але навіть це ще не все, дзьоб птаха неймовірно гострий і закінчується загостреним "нігтем" на верхній щелепі, що робить його особливо небезпечним.

Яким би не був дзьоб птаха, це далеко не єдина дивина в дизайні китоголова. У нього над головою височіє корона з пір'я, а ноги неймовірно тонкі й довгі з гігантськими ступнями.

Загалом птах має настільки дивний вигляд, що вченим знадобилося чотири спроби, щоб правильно класифікувати вид:

спочатку їх вважали різновидом лелек;

у 1950-х роках вважалося, що китоголови ближче до пеліканів;

у 2000-х учені припустили, що птахи належать до чапель;

тепер нарешті, маючи докази ДНК, учені вважають, що китоголови ближче до пеліканів.

Утім, найближчим родичем виду насправді є порівняно невеликий і звичайний на вигляд молотоголов.

Китоглав вважається найдивнішим птахом у світі Фото: Shutterstock

Суперзірка соціальних мереж

Останніми роками китоголов став чимось на кшталт суперзірки в соціальних мережах: можна подумати, що це через його зовнішність. Насправді це лише частина історії.

Річ у тім, що поведінка представників цього виду також неймовірно дивна. Наприклад, величезний розмір крил дає змогу китоголовам літати, проте вони рідко це роблять, вважаючи за краще стояти нерухомо протягом тривалого часу, оглядаючи краї прісноводних боліт у Східній Африці, де мешкає вид.

Щойно китоголов помічає потенційну здобич, він різко змінює свою поведінку, показуючи, як швидко може рухатися. За словами співробітників зоопарку Сан-Дієго, китоголови швидко обрушують на здобич всю вагу свого тіла, а основний удар припадає на дзьоб. Птахи використовують гострий як ніж кінчик дзьоба, щоб вразити здобич і обезголовити її.

У раціон китоголовів входять такі тварини, як:

двоякодихаючі риби;

соми;

тиляпія;

водяні змії;

жаби;

варани;

молоді черепахи.

Дослідники також зазначають, що китоголови часто вступають у сутички та здатні здолати навіть нільського крокодила — одного з найбільших видів. Фактично, ці птахи здебільшого вилуплюються з яйця готовими до бою: хоча кладки з двох або трьох яєць не є рідкістю, тільки одне дитинча зазвичай доживає до дорослого віку, зазвичай вбиваючи своїх братів і сестер по дорозі.

Китоголови також використовують характерний крик — гучний брязкітливий звук, який, за словами вчених, нагадує справжній кулемет. Дослідження показали, що звук видається шляхом швидкого удару двох щелеп — припускають, що птахи використовують крик у шлюбний сезон для залучення партнера. Цікаво, що сезон гніздування — по суті, єдиний період, коли птахи проводять час разом. В інший час вони намагаються триматися один від одного якомога далі.

Довгожителі та водять дружбу з бегемотами

Дослідження також показали, що китоголови досить довгоживучі птахи — вони можуть прожити до 35 років, що досить довго. Птахи також є майстерними мисливцями й досить великі, щоб відлякувати природних хижаків. Не менш цікаво й те, що вони живуть пліч-о-пліч з бегемотами, що саме по собі відлякує більшість тварин.

Проте, вид не надто процвітає, оскільки вразливий через втрату середовища існування в Східній Африці. Основною причиною втрати середовища проживання вважається вторгнення людини, але свій внесок також внесла зміна клімату, забруднення і полювання. У результаті чисельність птахів невблаганно скорочується — у дикій природі їх залишилося всього близько 5000 особин або менше.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чому насправді не всі птахи можуть літати.