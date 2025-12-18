У горах Європи мешкають птахи з моторошним апетитом: вони ковтають 20-сантиметрові кістки (відео)

Ідеться про бороданів або ягнятників — птахів із родини яструбиних. Цей вид досягає висоти від 100 до 115 сантиметрів, а його розмах крил становить приблизно від 2,5 до 2,85 метрів.

Бородані раніше мешкали на гірських хребтах, що прорізають великі території Африки і Євразії. У Європі їхній ареал проживання поширювався на всі гірські хребти на півдні континенту, від західної Іспанії через Альпи і до Балкан.

На сьогодні ареал цих дивовижних птахів у Європі займає лише невеликі частини Піренеїв, Сьєрра-Невади в Іспанії та Альпійських гірських хребтів, а також невеликі популяції на середземноморських островах Корсика і Крит. Рідко цих птахів також можна зустріти в Західній Європі.

Бородані є єдиними тваринами у світі, які можуть ковтати й перетравлювати великі кістки, чия довжина може сягати 20 сантиметрів і більше. Річ у тім, що у цих птахів неймовірно концентрована шлункова кислота, а їхня травна система настільки еластична, що може вміщати напрочуд великі кістки.

Відео дня

Науковці додають, що в дикій природі бородані також кидають кістки на каміння, щоб розбивати їх на менші, але в неволі, де вольєри менші, так зробити не вийде. Тому доглядачі дроблять надто довгі кістки перед годуванням.

Проте, навіть у неволі бородані примудряються проковтувати справді величезні кістки. Так, у Валькалентському центрі розведення бороданів навіть зробили рентген одного з птахів, який проковтнув цілу кролячу лапку.

Нагадаємо, еволюція перестаралася, створюючи найдивнішого птаха у світі, деякі люди не вірять у його існування. За всю свою історію наша планета встигла стати домівкою для неймовірної кількості видів і деякі з них настільки неймовірні. Яскравим прикладом є китоголов — птах настільки дивний, що дехто не вірить у його реальність.