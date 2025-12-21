Что лучше для человека, горячий или холодный душ: мнение ученых

Как выяснилось, горячий и холодный душ оказывают совершенно разное воздействие на организм человека.

Одни люди любят принимать более горячий душ, а другие наоборот – более холодный. Ученые изучили какое влияние оказывает горяча и холодная вода на наш организм. Как выяснилось, горячий и холодный душ оказывают совершенно разное воздействие на организм человека, пишет IFLScience.

Горячий душ

Большинство людей все же предпочитает принимать горячий душ. Согласно исследованиям, люди предпочитают, чтобы температура воды не превышала 41 градус Цельсия. Это указывает на одно очевидное преимущество принятия горячего душа — он более приятный, чем холодный. Как показывают исследования, горячий душ расслабляет, может улучшить сон, а также горячая вода также помогает снять напряжение в теле и мышечную усталость.

Горячий душ также улучшает кровообращение, как показывают исследования. При воздействии тепла кровеносные сосуды расширяются, и ученые выяснили, что погружение в теплую воду улучшает жесткость артерий, это важный фактор в развитии сердечно-сосудистых заболеваний, и улучшает кровоток у людей с хронической сердечной недостаточностью.

Но у горячего душа есть и недостатки. Дерматолог Седжал Шах говорит, что горячая вода лишает кожу естественных масел, что приводит к сухости кожи и может вызвать кожные заболевания.

Эффект снижения кровяного давления при принятии горячего душа может быть палкой о двух концах. Кардиолог Хасан Макки говорит, что некоторые люди могут почувствовать головокружение и даже упасть в обморок. Это может произойти из-за того, что высокая температура приводит к перемещению большей части крови в поверхностные ткани и небольшое падение артериального давления может вызвать обморок.

Холодный душ

Считается, что холодный душ хорошо успокаивает. Например, врачи в XVIII и XIX веках прописывали его как панацею от всего, что они считали "безумием". Современные ученые доказали, что холодный душ может принести пользу для здоровья, но точно не при лечении психических заболеваний.

Исследования показывают, что холодный душ имеет иммуностимулирующий эффект, хотя механизм этого явления до конца не изучен. Возможно, это связано с симпатической нервной системой, которая активируется холодной водой и вызывает рефлекс "бей или беги". По словам физиолога Линдси Боттомс, когда активируется этот рефлекс, например, во время холодного душа, происходит увеличение уровня гормона норадреналина и это связывают с предполагаемым улучшением здоровья.

Холодный душ также может улучшить кровообращение. Считается, что эффект наступает после прекращения воздействия холодной воды. Организму приходится прилагать дополнительные усилия, чтобы снова согреться, что приводит к усилению притока крови к коже.

А когда прилагаются дополнительные усилия, происходит и дополнительная потеря калорий. Исследования показали, что очень холодная вода с температурой всего 14 градусов Цельсия увеличивает метаболизм в 4,5 раза. Таким образом некоторые эксперты предположили, что холодный душ может способствовать похудению.

По словам Боттомс, существует мнение, что холодный душ повышает умственную активность. Также он может облегчить симптомы депрессии. Предполагаемый механизм заключается в том, что из-за высокой плотности холодовых рецепторов в коже холодный душ посылает огромное количество электрических импульсов от периферических нервных окончаний к мозгу, что может оказывать антидепрессивный эффект.

Но холодный душ таит в себе опасность. Очень холодная вода может вызвать у организма шок, что может закончится даже сердечным приступом.

Что лучше: горячий или холодный душ?

Если оба варианта имеют свои преимущества, то какой из них оптимальный? Эксперты считают, что ответ находится где-то посередине. Ученые считают, что лучше принимать теплый душ, а затем в последние несколько секунд ополоснуться холодной водой. Но все зависит от предпочтений каждого человека и состояния его здоровья, а потому идеального ответа на вопрос о том, какой лучше принимать душ, не существует.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит лишь информационный характер и не содержит медицинских советов. Если у вас проблемы со здоровьем, то лучше обратитесь к врачу.