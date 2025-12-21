Що краще для людини, гарячий чи холодний душ: думка вчених

Як з'ясувалося, гарячий і холодний душ мають абсолютно різний вплив на організм людини.

Одні люди люблять приймати більш гарячий душ, а інші навпаки — більш холодний. Вчені вивчили, який вплив має гаряча і холодна вода на наш організм. Як з'ясувалося, гарячий і холодний душ мають абсолютно різний вплив на організм людини, пише IFLScience.

Гарячий душ

Більшість людей все ж вважає за краще приймати гарячий душ. Згідно з дослідженнями, люди вважають за краще, щоб температура води не перевищувала 41 градус Цельсія. Це вказує на одну очевидну перевагу прийняття гарячого душу — він приємніший, ніж холодний. Як показують дослідження, гарячий душ розслабляє, може поліпшити сон, а також гаряча вода допомагає зняти напругу в тілі та м'язову втому.

Гарячий душ також покращує кровообіг, як показують дослідження. Під впливом тепла кровоносні судини розширюються, і вчені з'ясували, що занурення в теплу воду покращує жорсткість артерій, що є важливим чинником у розвитку серцево-судинних захворювань, і покращує кровообіг у людей із хронічною серцевою недостатністю.

Але в гарячого душу є й недоліки. Дерматолог Седжал Шах каже, що гаряча вода позбавляє шкіру природних олій, що призводить до сухості шкіри і може викликати шкірні захворювання.

Ефект зниження кров'яного тиску під час прийняття гарячого душу може бути палицею з двома кінцями. Кардіолог Хасан Маккі каже, що деякі люди можуть відчути запаморочення і навіть втратити свідомість. Це може статися через те, що висока температура призводить до переміщення більшої частини крові до поверхневих тканин і невелике падіння артеріального тиску може спричинити непритомність.

Холодний душ

Вважається, що холодний душ добре заспокоює. Наприклад, лікарі в XVIII і XIX століттях прописували його як панацею від усього, що вони вважали "божевіллям". Сучасні вчені довели, що холодний душ може принести користь для здоров'я, але точно не під час лікування психічних захворювань.

Дослідження показують, що холодний душ має імуностимулювальний ефект, хоча механізм цього явища до кінця не вивчений. Можливо, це пов'язано із симпатичною нервовою системою, яка активується холодною водою і викликає рефлекс "бий або біжи". За словами фізіолога Ліндсі Боттомс, коли активується цей рефлекс, наприклад, під час холодного душу, відбувається збільшення рівня гормону норадреналіну, що пов'язують із передбачуваним поліпшенням здоров'я.

Холодний душ також може поліпшити кровообіг. Вважається, що ефект настає після припинення впливу холодної води. Організму доводиться докладати додаткових зусиль, щоб знову зігрітися, що призводить до посилення припливу крові до шкіри.

А коли докладаються додаткові зусилля, відбувається і додаткова втрата калорій. Дослідження показали, що дуже холодна вода з температурою всього 14 градусів Цельсія збільшує метаболізм у 4,5 раза. Таким чином деякі експерти припустили, що холодний душ може сприяти схудненню.

За словами Боттомс, існує думка, що холодний душ підвищує розумову активність. Також він може полегшити симптоми депресії. Передбачуваний механізм полягає в тому, що через високу щільність холодових рецепторів у шкірі холодний душ посилає величезну кількість електричних імпульсів від периферичних нервових закінчень до мозку, що може чинити антидепресивний ефект.

Але холодний душ таїть у собі небезпеку. Дуже холодна вода може викликати в організму шок, що може закінчиться навіть серцевим нападом.

Що краще: гарячий чи холодний душ?

Якщо обидва варіанти мають свої переваги, то який із них оптимальний? Експерти вважають, що відповідь знаходиться десь посередині. Вчені вважають, що краще приймати теплий душ, а потім в останні кілька секунд ополоснутися холодною водою. Але все залежить від уподобань кожної людини та стану її здоров'я, а тому ідеальної відповіді на запитання про те, який краще приймати душ, не існує.

Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Якщо у вас проблеми зі здоров'ям, то краще зверніться до лікаря.