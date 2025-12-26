Всегда найдется место для десерта: ученые объяснили, как это работает

Многие люди замечали, что сколько бы они не съели за праздничным столом, место для десерта всегда находится в казалось бы и без того полном желудке. Ученые объяснили, почему так происходит.

В Японии называют это эффектом “второго желудка”. С анатомической точки зрения такое утверждение не имеет ничего общего с реальностью. Это чувство скорее отражает ряд физиологических и психологических процессов, которые вместе делают десерт очень привлекательным, даже когда основного блюда было предостаточно, пишет Science Alert.

Многие представляют желудок как мешок фиксированного размера, который постепенно наполняется, пока не перестанет вмещаться, словно еще один глоток приведет к его переполнению.

В действительности же желудок устроен так, чтобы растягиваться и адаптироваться. Когда мы начинаем есть, он проходит “желудочную аккомодацию”: гладкие мышцы расслабляются, создавая дополнительную емкость без значительного повышения давления.

Важно отметить, что мягкая и сладкая пища требует очень мало механической обработки. Тяжелое основное блюдо может вызвать ощущение вздутия желудка, но легкий десерт, такой как мороженое или мусс, практически не создает нагрузки на его работу, поэтому желудок может еще больше расслабиться, чтобы освободить место.

Как известно, голод – появляется в мозге, а именно из нейронных путей, участвующих в системе вознаграждения и удовольствия. Аппетит регулируется не только физическим голодом. Существует также “гедонистический голод” — желание есть, потому что еда доставляет удовольствие или приносит утешение.

Сладкие продукты особенно сильно влияют на это. Они активируют мезолимбическую дофаминовую систему мозга, усиливая мотивацию к еде и временно ослабляя сигналы насыщения.

После сытного основного блюда физиологический голод может исчезнуть, но предвкушение сладкого лакомства создает отдельное, основанное на вознаграждении желание продолжать есть.

Другой механизм — это сенсорно-специфическое насыщение. По мере того, как мы едим, реакция нашего мозга на вкусы и текстуры на тарелке постепенно ослабевает, делая еду менее интересной. Введение другого вкусового профиля — чего-то сладкого, кислого или сливочного — освежает реакцию вознаграждения.

Многие люди, которые действительно чувствуют, что не могут доесть основное блюдо, внезапно обнаруживают, что они “могли бы съесть немного сладенького”, потому что новизна десерта вновь активизирует их мотивацию к еде.

Десерты также ведут себя по-другому, когда попадают в желудок. По сравнению с продуктами, богатыми белком или жиром, сладкие и углеводные продукты быстро выводятся из желудка и требуют относительно небольшого начального расщепления, что способствует ощущению, что их легче усвоить, даже когда вы сыты.

Напомним, ученые сделали неожиданное открытие о лакомствах. Исследователи обнаружили, что умеренное потребление сладостей может иметь положительное влияние на здоровье сердечно-сосудистой системы. Однако, как они отмечают, есть важный нюанс.