Завжди знайдеться місце для десерту: вчені пояснили, як це працює

Багато людей помічали, що скільки б вони не з'їли за святковим столом, місце для десерту завжди знаходиться в здавалося б і без того повному шлунку. Учені пояснили, чому так відбувається.

В Японії називають це ефектом "другого шлунка". З анатомічного погляду таке твердження не має нічого спільного з реальністю. Це почуття радше відображає низку фізіологічних і психологічних процесів, які разом роблять десерт дуже привабливим, навіть коли основної страви було більш ніж достатньо, пише Science Alert.

Багато хто уявляє шлунок як мішок фіксованого розміру, який поступово наповнюється, поки не перестане вміщатися, немов ще один ковток призведе до його переповнення.

Насправді ж шлунок влаштований так, щоб розтягуватися й адаптуватися. Коли ми починаємо їсти, він проходить "шлункову акомодацію": гладкі м'язи розслабляються, створюючи додаткову ємність без значного підвищення тиску.

Важливо зазначити, що м'яка та солодка їжа потребує дуже мало механічної обробки. Важка основна страва може спричинити відчуття здуття шлунка, але легкий десерт, такий як морозиво або мус, практично не створює навантаження на його роботу, тому шлунок може ще більше розслабитися, щоб звільнити місце.

Як відомо, голод — з'являється в мозку, а саме з нейронних шляхів, що беруть участь у системі винагороди та задоволення. Апетит регулюється не лише фізичним голодом. Існує також "гедоністичний голод" — бажання їсти, бо їжа приносить задоволення або втіху.

Солодкі продукти особливо сильно впливають на це. Вони активують мезолімбічну дофамінову систему мозку, посилюючи мотивацію до їжі і тимчасово послаблюючи сигнали насичення.

Після ситної основної страви фізіологічний голод може зникнути, але передчуття солодких ласощів створює окреме, засноване на винагороді бажання продовжувати їсти.

Інший механізм — це сенсорно-специфічне насичення. У міру того, як ми їмо, реакція нашого мозку на смаки і текстури на тарілці поступово слабшає, роблячи їжу менш цікавою. Введення іншого смакового профілю — чогось солодкого, кислого або вершкового — освіжає реакцію винагороди.

Багато людей, які дійсно відчувають, що не можуть доїсти основну страву, раптово виявляють, що вони "могли б з'їсти трохи солоденького", тому що новизна десерту знову активізує їхню мотивацію до їжі.

Десерти також поводяться по-іншому, коли потрапляють у шлунок. Порівняно з продуктами, багатими на білок або жир, солодкі та вуглеводні продукти швидко виводяться зі шлунка і потребують відносно невеликого початкового розщеплення, що сприяє відчуттю, що їх легше засвоїти, навіть коли ви ситі.

