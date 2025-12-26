У всех животных, растений и грибов на Земле один предок: асгардец

Долгое время ученые ломают голову над происхождением эукариот – живых организмов, клетки которых содержат оформленное ядро, отделенное от цитоплазмы мембраной. От этой древней формы жизни появились все животные, растения, грибы и насекомые на Земле.

Ведущая теория говорит о том, что эукариоты эволюционировали от 1,6 до 2,2 млрд лет назад. Они произошли от архей в тесном симбиотическом партнерстве с бактерией, использующей кислород, пишет IFL Science.

Ученые решили исследовать линию архей, которая могла бы вывести их на общего предка всей эукариотической жизни на Земле.

Исследователи из Техасского университета в Остине совершили крупный прорыв. Они проанализировали сотни архейных микроорганизмов и выяснили, что все известные эукариоты восходят к единой линии архей, известной как археи Асгарда.

Новая описанная линия принадлежит к отряду Hodarchaeales (или просто «ходы»), обнаруженному в морских отложениях. Как и другие археи Асгарда, они содержат белки, которые ранее считались характерными исключительно для эукариот, что указывает на их тесную эволюционную связь.

“Для меня самое интересное — это то, что мы начинаем наблюдать переход от того, что биологи считают археями, к этому организму Hodarchaeales, который больше похож на эукариот. Иными словами, эти ходы — наша родственная группа в мире архей”, - говорит автор исследования из Техасского университета в Остине Бретт Бейкер.

Нельзя не заметить, что обнаруженные организмы тесно связаны с скандинавской мифологией. Асгард — небесное царство богов, а Ход (или Хёдр) — слепой сын Одина и Фригг, которого Локи обманом заставляет убить собственного брата Бальдра.

Ученые считают, что асгардские археи эволюционировали более 2 млрд лет назад, и их потомки до сих пор живы, погребенные глубоко в морских отложениях и обитающие в горячих источниках по всей планете.

Изучая эти организмы, ученые надеются раскрыть тайну того, как впервые появились сложные эукариотические клетки.

