У всіх тварин, рослин і грибів на Землі один предок: асгардець

Тривалий час учені ламають голову над походженням еукаріотів — живих організмів, клітини яких містять оформлене ядро, відокремлене від цитоплазми мембраною. Від цієї давньої форми життя з'явилися всі тварини, рослини, гриби та комахи на Землі.

Провідна теорія говорить про те, що еукаріоти еволюціонували від 1,6 до 2,2 млрд років тому. Вони походять від архей у тісному симбіотичному партнерстві з бактерією, що використовує кисень, пише IFL Science.

Учені вирішили дослідити лінію архей, яка могла б вивести їх на спільного предка всього еукаріотичного життя на Землі.

Дослідники з Техаського університету в Остіні зробили великий прорив. Вони проаналізували сотні архейних мікроорганізмів і з'ясували, що всі відомі еукаріоти походять від єдиної лінії архей, відомої як археї Асгарда.

Нова описана лінія належить до загону Hodarchaeales (або просто "ходи"), виявленого в морських відкладеннях. Як і інші археї Асгарда, вони містять білки, які раніше вважалися характерними виключно для еукаріотів, що вказує на їхній тісний еволюційний зв'язок.

"Для мене найцікавіше — це те, що ми починаємо спостерігати перехід від того, що біологи вважають археями, до цього організму Hodarchaeales, який більше схожий на еукаріот. Іншими словами, ці ходи — наша споріднена група у світі архей", — каже автор дослідження з Техаського університету в Остіні Бретт Бейкер.

Не можна не помітити, що виявлені організми тісно пов'язані зі скандинавською міфологією. Асгард — небесне царство богів, а Ход (або Хьодр) — сліпий син Одіна і Фрігг, якого Локі обманом змушує вбити власного брата Бальдра.

Вчені вважають, що асгардські археї еволюціонували понад 2 млрд років тому, і їхні нащадки досі живі, поховані глибоко в морських відкладеннях, а також мешкають у гарячих джерелах по всій планеті.

Вивчаючи ці організми, вчені сподіваються розкрити таємницю того, як вперше з'явилися складні еукаріотичні клітини.

