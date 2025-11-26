Особливий день для біології: на дереві життя виявлено абсолютно нову гілку

Біологи щойно виявили невідомий раніше організм, який може являти собою абсолютно нову гілку дерева життя. Цікаво, що новий вид роками ховався під самим носом учених.

Дивовижний зразок було виявлено в лабораторному зразку морських інфузорій, за яким вчені спостерігали з моменту їхнього збору у водах біля узбережжя Хорватії у 2011 році. Однак лише після раптової загибелі інфузорій ця нова крихітна істота потрапила в поле зору вчених — вид отримав назву Solarion arienae, пише Science Alert.

За словами провідних авторів дослідження, протистологів Івана Чепічка та Марека Вальта з Карлового університету в Чехії, цей організм дає змогу поглянути в дуже давній розділ клітинної еволюції, який раніше вдавалося реконструювати лише опосередковано.

Автори зазначають, що клітини Solarion крихітні й малорухливі, а тому кілька років їх просто не помічали в культурі інфузорій. Дослідження показало, що в одноклітинного еукаріота є оточене мембраною ядро, наповнене ДНК, як і в кожної нашої клітини. Ба більше, як і в наших клітин, в організму є мітохондрії — "енергетична станція клітини", де молекули жирів і вуглеводів перетворюються на хімічну енергію.

Під час дослідження вчені також продемонстрували, що Solarion не підпадає під жодну з наявних категорій еукаріотів, а тому це самотнє маленьке сонце ділить нещодавно визначений тип з іншим дивним найпростішим, Meteora sporadica, який, своєю чергою, входить до нового царства, спільного лише з далекими спорідненими найпростішими Provora і Hemimastigophora.

Водночас його мітохондрії помітно відрізняються від будь-яких інших, які вчені спостерігали раніше. Цікаво, що ці мітохондрії досі містять генетичні "хлібні крихти" того, що колись, можливо, було абсолютно окремою істотою.

Передбачається, що мітохондрії, ймовірно, колись були самостійним організмом, давньою бактерією. Однак у якийсь момент еволюційної історії життя на Землі вони оселилися всередині одноклітинного тіла іншого організму. Зазначимо, що це стало відомо завдяки збереженому генетичному коду, який зберігається у всіх мітохондріях, що походять з одного й того ж давнього типу.

Згодом ці частини стали нерозривно пов'язаними, внаслідок чого грань між "я" та "інший" просто була стерта. Наприклад, усередині більшості наших клітин все ще перебувають мітохондрії, повні власного набору ДНК, без якої ми просто б не вижили.

У більшості еукаріотів — тварин, рослин, грибів, водоростей і безлічі одноклітинних друзів — мітохондрії містять лише мізерні свідоцтва своєї початкової незалежності. Однак Solario все ще несе у своєму крихітному тілі генетичний пам'ятник давно забутих часів: ген secA, який колись входив до молекулярного набору протомітохондрій, відповідаючи за транспорт білків через мембрану, коли вони жили незалежно.

Автори стверджують, що результати їхньої роботи — пряме свідчення життя мітохондрій до того, як вони повністю інтегрувалися в еукаріотичну клітину.

