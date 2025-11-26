Особенный день для биологии: на древе жизни обнаружена совершенно новая ветвь

Биологи только что обнаружили неизвестный ранее организм, который может представлять собой совершенно новую ветвь древа жизни. Любопытно, что новый вид годами скрывался под самым носом ученых.

Удивительный образец был обнаружен в лабораторном образце морских инфузорий, за которым ученые наблюдали с момента их сбора в водах у побережья Хорватии в 2011 году. Однако лишь после внезапной гибели инфузорий это новое крошечное существо, попало в поле зрения ученых — вид получил название Solarion arienae, пишет Science Alert.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам ведущих авторов исследования, протистологов Ивана Чепичка и Марека Вальта из Карлова университета в Чехии, это организм позволяет взглянуть в очень древнюю главу клеточной эволюции, которую ранее удавалось реконструировать лишь косвенно.

Відео дня

Авторы отмечают, что клетки Solarion крошечные и малоподвижные, а потому несколько лет их попросту не замечали в культуре инфузорий. Исследование показало, что у одноклеточного эукариота есть окруженное мембраной ядро, наполненное ДНК, как и у каждой нашей клетки. Более того, как и у наших клеток, у организма есть митохондрии — "энергетическая станция клетки", где молекулы жиров и углеводов преобразуются в химическую энергию.

В ходе исследования, ученые также продемонстрировали, что Solarion не подпадает ни под одну из существующих категорий эукариот, а потому это одинокое маленькое солнце делит недавно определенный тип с другим странным простейшим, Meteora sporadica, который, в свою очередь, входит в новое царство, общее только с дальнеродственными простейшими Provora и Hemimastigophora.

В то же время его митохондрии заметно отличаются от любых других, которые ученые наблюдали ранее. Любопытно, что эти митохондрии до сих пор содержат генетические "хлебные крошки" того, что когда-то, возможно, было совершенно отдельным существом.

Предполагается, что митохондрии, вероятно, некогда были самостоятельным организмом, древней бактерией. Однако в какой-то момент эволюционной истории жизни на Земле они поселились внутри одноклеточного тела другого организма. Отметим, что это стало известно благодаря сохранившемуся генетическому коду, хранящемуся во всех митохондриях, которые происходят из одного и того же древнего типа.

Со временем эти части стали неразрывно связанными, в результате чего грань между "я" и "другой" попросту была стерта. Например, внутри большинства наших клеток все еще находятся митохондрии, полные собственного набора ДНК, без которой мы попросту бы не выжили.

У большинства эукариот – животных, растений, грибов, водорослей и множества одноклеточных друзей – митохондрии содержат лишь скудные свидетельства своей изначальной независимости. Однако Solario все еще несет в своем крохотном теле генетический памятник давно забытых времен: ген secA, который когда-то входил в молекулярный набор протомитохондрий, отвечая за транспорт белков через мембрану, когда они жили независимо.

Авторы утверждают, что результаты их работы — прямое свидетельство жизни митохондрий до того, как они полностью интегрировались в эукариотическую клетку.

Напомним, ранее мы писали о том, что создано новое "древо жизни" птиц, но один вид остается загадкой: кто эти "сироты".

Ранее Фокус писал о том, что предок всей жизни на Земле: ученые рассказали, как им удалось найти его.