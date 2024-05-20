Разгадана тайна возникновения "дерева жизни" возрастом 21 млн лет: что выяснили ученые

Исследователи считают, что им наконец-то удалось раскрыть причудливые эволюционные корни культовых африканских перевернутых баобабов.

Related video

Величественное дерево баобаб, также известное как "дерево жизни", может достигать в высоту около 25 метров и жить около 1000 лет. Оно привлекло внимание ученых не только благодаря своему возрасту, но и удивительной способности хранить воду, обеспечивать пищу и даже производить лекарства из собственных листьев, пишет Live Science.

Однако происхождение баобаба (Adansonia) окутано тайной, отчасти потому, что оно встречается во многих регионах планеты. Например, один вид, Adansonia digitata, встречается примерно в 32 африканских странах, а другой, A. gregorii, — на северо-западе Австралии. Остальные шесть видов считают своим домом Мадагаскар.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

В новом исследовании ученые смогли пролить свет на возникновение баобаба. Команда пришла к выводу, что "дерево жизни" возникло на острове Мадагаскар, а затем распространилось в Африку и Австралию. Впрочем, ученые признают, что "путешествие" дерева с Мадагаскара в Австралию до сих пор остается неясным.

Чтобы пролить свет на мрачную эволюцию растения, команда проанализировала геномы всех восьми видов баобабов, а затем ученые использовали данные о нынешнем распространении, а также прошлых климатических и геологических условиях. Это помогло им воссоздать появление и распространение "дерева жизни".

Авторы исследования считают, что прародитель всех современных видов баобаба, вероятно, возник на острове Мадагаскар около 41,1 миллиона лет назад. В то же время самый первый в мире баобаб возник 21 миллион лет назад, позже, между 20,6 и 12,6 миллиона лет назад, диверсифицировались другие виды. Их разделению на отдельные виды, вероятно, также способствовали горные поднятия и вулканизм, которые создали новые и уникальные ниши среды обитания со своим собственным климатом и почвой.

В то же время команда признает, что, то, как деревья попали в континентальную Африку и Австралию, до сих пор остается неясным. Ранее ученые предполагали, что плоды баобаба могли быть перенесены океаническими течениями, а возможно, и самими людьми.

Баобабы, также известные как "перевернутые деревья" из-за их редких крон, которые напоминают структуру корней других деревьев. Сегодня эти виды находятся под угрозой исчезновения из-за невероятной засухи и деятельности человека. Более того, три вида баобабов также занесены в список находящихся под угрозой исчезновения.

Ранее Фокус писал о том, что бамбук вот-вот зацветет впервые за 120 лет — это может стать катастрофой.