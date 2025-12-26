Древний культ воды оставил загадочные монументы: они древнее Стоунхенджа почти на тысячу лет (фото)

В горном районе Армении найдены гигантские “драконьи камни”, которые были установлены там древним культом воды.

Каменные столбы, вырезанные в форме животных и датируемые более чем 6000 лет назад, встречаются в горных районах Армении и соседних стран. Они предшествуют мегалитическому сооружению Стоунхендж в Англии почти на тысячу лет, пишет Independent.

Высота столбов, известных как вишапы, составляет от 1,1 до 5,5 метров. Они вырезаны из местных камней, таких как андезит или базальт, и находятся на высоте от 1000 до 3000 метров над уровнем моря.

Остается загадкой, как древние жители региона тащили столбы по такой суровой местности и устанавливали их вертикально.

Каменные монументы древнего культа воды Фото: NPJ Heritage Science 2025

Однако первый систематический анализ столбов на армянском высокогорье позволяет понять, кто их устанавливал.

Відео дня

Исследователи проанализировали 115 вишапов на высокогорье и их расположение, выявив четкие закономерности в размещении памятников.

Столбы имели форму рыбы, растянутой коровьей шкуры или гибридную форму, сочетающую эти мотивы. Также большинство столбов расположены вблизи источников воды, таких как горячие источники, старые ирригационные системы, ручьи, образованные талыми водами, или вулканические кратеры, предполагает, что строители, вероятно, были частью культа, центром которого была вода как источник жизни.

“Результаты подтверждают гипотезу о тесной связи вишапов с древним культом воды, поскольку они преимущественно расположены вблизи источников воды, таких как высокогорные источники и обнаруженные доисторические ирригационные системы”, — отметили авторы исследования.

Даже высота расположения столбов не случайна. Исследователи обнаружили, что каменные столбы сгруппированы в два высотных пояса: один на высоте около 1900 м, а другой — на высоте 2700 м над уровнем моря.

Они предположили, что строительство и перемещение камней на большую высоту потребовали бы дополнительных усилий, поэтому монумент, должно быть, имел сильное культурное или религиозное значение для древних людей.

Напомним, тайну Стоунхенджа спустя 5000 лет помог раскрыть зуб. Одна из самых больших загадок Стоунхенджа – как тяжелые валуны попали сюда. Теперь, спустя 5000 лет ученые наконец-то смогли раскрыть эту тайну – мы знаем, откуда прибыли огромные камни.