Стародавній культ води залишив загадкові монументи: вони давніші за Стоунхендж майже на тисячу років (фото)

У гірському районі Вірменії знайдено гігантські "драконячі камені", які були встановлені там стародавнім культом води.

Кам'яні стовпи, вирізані у формі тварин і датовані більш ніж 6000 років тому, зустрічаються в гірських районах Вірменії та сусідніх країн. Вони передують мегалітичній споруді Стоунхендж в Англії майже на тисячу років, пише Independent.

Висота стовпів, відомих як вішапи, становить від 1,1 до 5,5 метрів. Вони вирізані з місцевих каменів, таких як андезит або базальт, і знаходяться на висоті від 1000 до 3000 метрів над рівнем моря.

Залишається загадкою, як стародавні жителі регіону тягли стовпи такою суворою місцевістю і встановлювали їх вертикально.

Кам'яні монументи стародавнього культу води Фото: NPJ Heritage Science 2025

Однак перший систематичний аналіз стовпів на вірменському високогір'ї дає змогу зрозуміти, хто їх встановлював.

Дослідники проаналізували 115 вішапів на високогір'ї та їхнє розташування, виявивши чіткі закономірності в розміщенні пам'яток.

Стовпи мали форму риби, розтягнутої коров'ячої шкури або гібридну форму, що поєднує ці мотиви. Також більшість стовпів розташовані поблизу джерел води, таких як гарячі джерела, старі іригаційні системи, струмки, утворені талими водами, або вулканічні кратери, що припускає, що будівельники, ймовірно, були частиною культу, центром якого була вода як джерело життя.

"Результати підтверджують гіпотезу про тісний зв'язок вішапів зі стародавнім культом води, оскільки вони переважно розташовані поблизу джерел води, таких як високогірні джерела та виявлені доісторичні іригаційні системи", — зазначили автори дослідження.

Навіть висота розташування стовпів не випадкова. Дослідники виявили, що кам'яні стовпи згруповані у два висотні пояси: один на висоті близько 1900 м, а інший — на висоті 2700 м над рівнем моря.

Вони припустили, що будівництво і переміщення каменів на більшу висоту вимагали б додаткових зусиль, тому монумент, мабуть, мав сильне культурне або релігійне значення для стародавніх людей.

