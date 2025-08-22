Таємницю Стоунхенджа через 5000 років допоміг розкрити зуб: відомо, як важкі валуни потрапили сюди

Одна з найбільших загадок Стоунхенджа — як важкі валуни потрапили сюди. Тепер, через 5000 років вчені нарешті змогли розкрити цю таємницю — ми знаємо, звідки прибули величезні камені.

Деякі камені Стоунхенджа були привезені з Уельсу, а інші дослідникам вдалося відстежити до кар'єру в Шотландії. Недавні дослідження вже підтвердили, що камені насправді перемістили люди, а зовсім не льодовики. Однак досі залишалося загадкою, як саме величезне каміння вагою понад три тонни було перенесено на сотні кілометрів. Нове відкриття, за словами вчених, може розкрити один із головних секретів Стоунхенджа, пише Daily Mail.

Таємницю Стоунхенджа розкрив зуб

Століття тому, 1924 року, археологи виявили коров'ячу щелепу, акуратно розміщену біля південного входу в Стоунхендж. Її датували початком будівництва пам'ятника — близько 5000 років тому. Тепер експерти застосували ізотопний аналіз, щоб дізнатися більше подробиць.

Результати показали, що корова, якій належала щелепа, була родом з Уельсу, а потім її кістка потрапила до Стоунхенджа. Це чудове відкриття підкріплює теорії про те, що корови використовувалися для транспортування величезних каменів по країні.

За словами співавтора дослідження, професора Джейн Еванс із Британської геологічної служби, зріз лише одного коров'ячого зуба розкрив дивовижну історію Стоунхенджа, і тепер, із появою нових наукових інструментів, учені сподіваються дізнатися більше про те, як створювався Стоунхендж.

Під час дослідження команда з Британської геологічної служби, Кардіффського університету та Університетського коледжу Лондона розділила третій кутній зуб корови, який реєстрував хімічні сигнали з другого року життя тварини, на дев'ять горизонтальних зрізів.

Далі вчені виміряли вміст ізотопів вуглецю, кисню, стронцію і свинцю — всі вони дають уявлення про раціон тварини, навколишнє середовище і пересування корови. Результати дають змогу припустити, що корова походить із району з палеозойськими породами, такими як блакитне каміння, знайдене в Уельсі, а лише потім потрапила в Стоунхендж.

Зазначимо, що це перший випадок, коли вченим вдалося виявити докази, що пов'язують рештки великої рогатої худоби з місця розкопок у Солсбері з Пембрукширом у Вельсі, звідки були взяті деякі з каменів.

Таємницю Стоунхенджа допоміг розкрити зуб корови Фото: Unsplash

Безпрецедентні подробиці життя корови

За словами професора Еванс, нове дослідження надало безпрецедентні подробиці шести місяців життя корови, а також надало перше в історії свідчення переміщення худоби з Уельсу. Крім того, вченим вдалося задокументувати зміни в харчуванні та події, що відбулися близько 5000 років тому.

Команда також дійшла висновку, що незвичайні свинцеві сигнали в зубі можуть бути пояснені стресом, пов'язаним із вагітністю, що вказує на те, що корова була самкою. За словами іншого співавтора дослідження, професора археології Кардіффського університету Річарда Меджвіка, результати нового дослідження надали нові важливі дані про біографію загадкової корови, рештки якої поховали в такому важливому місці біля входу в Стоунхендж.

Нові дані також допомагають заповнити кілька прогалин у знаннях про цю легендарну пам'ятку. За словами професора пізньої доісторичної Британії в Університетському коледжі Лондона Майкла Паркера Пірсона, цього разу вченим вдалося виявити ще один захопливий доказ зв'язку Стоунхенджа з південно-західним Уельсом, звідки походять блакитні камені. Це наштовхнуло на те, що камені були перевезені за допомогою худоби.

