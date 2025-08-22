Тайну Стоунхенджа спустя 5000 лет помог раскрыть зуб: известно, как тяжелые валуны попали сюда

Одна из самых больших загадок Стоунхенджа – как тяжелые валуны попали сюда. Теперь, спустя 5000 лет ученые наконец-то смогли раскрыть эту тайну – мы знаем, откуда прибыли огромные камни.

Некоторые камни Стоунхенджа были привезены из Уэльса, а другие исследователям удалось отследить до карьера в Шотландии. Недавние исследования уже подтвердили, что камни на самом деле переместили люди, а вовсе не ледники. Однако до сих пор оставалось загадкой, как именно огромные камни весом более трех тонн были перенесены на сотни километров. Новое открытие, по словам ученых, может раскрыть один из главных секретов Стоунхенджа, пишет Daily Mail.

Тайну Стоунхенджа раскрыл зуб

Столетие тому, в 1924 году, археологи обнаружили коровью челюсть, аккуратно размещенную у южного входа в Стоунхендж. Ее датировали началом строительства памятника – около 5000 лет назад. Теперь эксперты применили изотопный анализ, чтобы узнать больше подробностей.

Результаты показали, что корова, которой принадлежала челюсть, была родом из Уэльса, а затем ее кость попала в Стоунхендж. Это замечательное открытие подкрепляет теории о том, что коровы использовались для транспортировки огромных камней по стране.

По словам соавтора исследования, профессора Джейн Эванс из Британской геологической службы, срез всего одного коровьего зуба раскрыл удивительную историю Стоунхенджа и теперь, с появлением новых научных инструментов, ученые надеются узнать больше о том, как создавался Стоунхендж.

В ходе исследования команда из Британской геологической службы, Кардиффского университета и Университетского колледжа Лондона разделила третий коренной зуб коровы, который регистрировал химические сигналы со второго года жизни животного, на девять горизонтальных срезов.

Далее ученые измерили содержание изотопов углерода, кислорода, стронция и свинца – все они дают представление о рационе животного, окружающей среде и передвижениях коровы. Результаты позволяют предположить, что корова произошла из района с палеозойскими породами, такими как голубые камни, найденные Уэльсе и лишь затем попала в Стоунхендж.

Отметим, что это первый случай, когда ученым удалось обнаружить доказательства, связывающие останки крупного рогатого скота с места раскопок в Солсбери с Пембрукширом в Уэльсе, откуда были взяты некоторые из камней.

Тайну Стоунхенджа помог раскрыть зуб коровы Фото: Unsplash

Беспрецедентные подробности жизни коровы

По словам профессора Эванс, новое исследование предоставило беспрецедентные подробности шести месяцев жизни коровы, а также предоставило первое в истории свидетельство перемещения скота из Уэльса. Кроме того, ученым удалось задокументировать изменения в питании и события, произошедшие около 5000 лет назад.

Команда также пришла к выводу, что необычные свинцовые сигналы в зубе могут быть объяснены стрессом, связанным с беременностью, что указывает на то, что корова была самкой. По словам другого соавтора исследования, профессора археологии Кардиффского университета Ричарда Мэджвика, результаты нового исследования предоставили новые важные данные о биографии загадочной коровы, останки которой были захоронены в столь важном месте у входа в Стоунхендж.

Новые данные также помогают заполнить несколько пробелов в знаниях об этой легендарной достопримечательности. По словам профессора поздней доисторической Британии в Университетском колледже Лондона Майкла Паркера Пирсона, на этот раз ученым удалось обнаружить еще одно захватывающее доказательство связи Стоунхенджа с юго-западным Уэльсом, откуда происходят голубые камни. Это натолкнуло на то, что камни были перевезены с помощью скота.

