Кошка с плоской головой, которую не видели 30 лет, обнаружена в Таиланде (видео)

Эти хищные животные считались, возможно, вымершими, ведь их не видели с 1995 года.

Ученые впервые за 30 лет обнаружили на юге Таиланда суматранскую кошку или кошку с плоской головой (Prionailurus planiceps). Эти хищники получили свое название потому, что имеют широкую плоскую голову. С помощью фотоловушек ученым удалось впервые обнаружить и заснять на видео редких кошек, которое находятся под угрозой исчезновения. Считалось, что они возможно вымерли, но оказалось, что это не так, пишет Live Science.

Ученые обнаружили на юге Таиланда редкую кошку с плоской головой, которую не видели в этой стране с 1995 года. Эти кошки обитают в разных местах в Брунее, Индонезии и Малайзии, но считалось, что в Таиланде они, возможно, вымерли, ведь их не видели 30 лет.

Исследователи несколько лет пытались обнаружить суматранскую кошку в Таиланде и для этого расставляли дистанционные камеры в разных местах. Теперь же их усилия увенчались успехом. Фотоловушки, расположенные в Заповеднике дикой природы принцессы Сириндхорн в Таиланде впервые за 30 лет зафиксировали кошек с плоской головой.

Суматранские кошки — это небольшие, ночные животные, предпочитающие жить в густых зарослях. Это делает их поиск в дикой природе очень сложным, и даже запечатлеть их на дистанционные камеры является непростой задачей.

Эти кошки имеют перепончатые лапы, позволяющие им передвигаться по заболоченной местности в лесах, где, как считается, этот вид в основном охотится на рыбу. Но ученые очень мало знают об их жизни. Эта загадочная кошка является самой маленькой в ​​Юго-Восточной Азии, весит около 2 килограммов, меньше, чем домашняя кошка, и редко попадается на глаза людям.

Более 10 лет суматранские кошки считаются видом, который находится под угрозой исчезновения. Главной угрозой для них является потеря обычных мест обитания из-за деятельности человека, а также как чрезмерный вылов рыбы людьми.

По словам ученых, фотоловушки запечатлели несколько кошек с плоской головой, в том числе самку с детенышем, что свидетельствует о том, что они не только обитают на юге Таиланда, но и размножаются в этом регионе.

По оценкам ученых, в мире насчитывается примерно 2500 суматранских кошек.

