Ученые выяснили, что кошки чаще "разговаривают" с мужчинами, чем с женщинами: в чем причина

Новое исследование предполагает, что что кошки приветствуют мужчин-хозяев более громко, чем женщин. Но это может быть не универсальным поведением кошек.

За тысячи лет одомашнивания кошки научились мяукать таким образом, чтобы получить от людей именно то, что им нужно. Теперь ученые обнаружили, что кошки приветствуют мужчин гораздо громче, чем женщин. Это может быть одним из способов, которым домашние животные манипулируют людьми, чтобы получить заслуженное внимание. Исследование опубликовано в журнале Ethology, пишет Live Science.

Новое исследование показывает, что кошки обладают когнитивными способностями, которые они используют для адаптации для жизни с людьми. Несмотря на то, что кошки считаются одиночками, на самом деле они очень общительны и умеют вписываться в разные социальные группы. По словам ученых, кошки гораздо более социальные животные, чем предполагалось ранее. Они взаимодействуют с людьми не только ради еды. Они активно стремятся к социальному контакту и формируют связи со своими хозяевами.

Приветствие является ключевой частью этой общительности, поскольку оно помогает укрепить связи между домашними кошками и их хозяевами.

Чтобы узнать больше о том, как кошки приветствуют людей, ученые оснастили 40 владельцев кошек камерами. Их попросили снять первые 100 секунд взаимодействия со своей кошкой после возвращения домой. Участникам было сказано вести себя нормально, чтобы запечатлеть типичные взаимодействия. Затем ученые проанализировали видеозаписи, чтобы оценить различное поведение кошек при контакте с людьми.

Исследование показало, что кошки были гораздо более разговорчивы по отношению к мужчинам, чем к женщинам, когда их хозяева впервые входили в дом. Затем ученые учли различные факторы, такие как пол животных, родословная и количество кошек в доме, но обнаружили, что пол человека был единственным значимым фактором, влияющим мяуканье кошек.

Авторы исследования считают, что это может быть связано с тем, что женщины, как правило, более вербально общаются со своими кошками и лучше понимают, чего хотят их питомцы. Мужчина же может быть нужно больше подсказок, прежде чем они уделят достаточно внимания своим кошкам. При этом ученые выяснили, что данное мяуканье не вписывается в определенную модель поведения, то есть оно не было признаком определенного эмоционального состояния или потребности.

В то же время ученые признают, что их исследование имеет несколько ограничений, включая небольшой размер выборки участников. Также в исследовании не учитывались такие важные факторы, как уровень голода кошек, количество других людей в доме или продолжительность времени, в течение которого животные оставались одни. Поэтому результаты исследования не обязательно свидетельствуют о том, что кошки всегда чаще "разговаривают" с мужчинами, чем с женщинами.

