Учені з'ясували, що кішки частіше "розмовляють" із чоловіками, ніж із жінками: у чому причина

За тисячі років одомашнення кішки навчилися нявкати таким чином, щоб отримати від людей саме те, що їм потрібно. Тепер учені виявили, що кішки вітають чоловіків набагато голосніше, ніж жінок. Це може бути одним із способів, яким домашні тварини маніпулюють людьми, щоб отримати заслужену увагу. Дослідження опубліковано в журналі Ethology, пише Live Science.

Нове дослідження показує, що кішки володіють когнітивними здібностями, які вони використовують для адаптації для життя з людьми. Незважаючи на те, що кішки вважаються одинаками, насправді вони дуже товариські і вміють вписуватися в різні соціальні групи. За словами вчених, кішки набагато більш соціальні тварини, ніж передбачалося раніше. Вони взаємодіють з людьми не тільки заради їжі. Вони активно прагнуть до соціального контакту і формують зв'язки зі своїми господарями.

Привітання є ключовою частиною цієї товариськості, оскільки воно допомагає зміцнити зв'язки між домашніми кішками та їхніми господарями.

Щоб дізнатися більше про те, як кішки вітають людей, вчені оснастили 40 власників кішок камерами. Їх попросили зняти перші 100 секунд взаємодії зі своєю кішкою після повернення додому. Учасникам було сказано поводитися нормально, щоб зафіксувати типові взаємодії. Потім вчені проаналізували відеозаписи, щоб оцінити різну поведінку кішок під час контакту з людьми.

Дослідження показало, що кішки були набагато більш балакучі по відношенню до чоловіків, ніж до жінок, коли їхні господарі вперше входили в будинок. Потім вчені врахували різні фактори, такі як стать тварин, родовід і кількість кішок у будинку, але виявили, що стать людини була єдиним значущим фактором, що впливає нявкання кішок.

Автори дослідження вважають, що це може бути пов'язано з тим, що жінки, як правило, більш вербально спілкуються зі своїми кішками і краще розуміють, чого хочуть їхні вихованці. Чоловікам же може бути потрібно більше підказок, перш ніж вони приділять достатньо уваги своїм кішкам. При цьому вчені з'ясували, що дане нявкання не вписується в певну модель поведінки, тобто воно не було ознакою певного емоційного стану або потреби.

Водночас науковці визнають, що їхнє дослідження має кілька обмежень, включно з невеликим розміром вибірки учасників. Також у дослідженні не враховувалися такі важливі чинники, як рівень голоду котів, кількість інших людей у домі або тривалість часу, протягом якого тварини залишалися самі. Тому результати дослідження не обов'язково свідчать про те, що кішки завжди частіше "розмовляють" із чоловіками, ніж із жінками.

